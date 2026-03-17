СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Казахстан

Официально
53

Об итогах голосования на республиканском референдуме 15 марта 2026 года

В соответствии со статьями 31, 33 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы о результатах голосования Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает:

общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме – 12 482 613;

число граждан, принявших участие в голосовании – 9 127 192 или 73,12 процента;

число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум – 7 954 667 или 87,15 процента принявших участие в голосовании;

число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум – 898 099;

число бюллетеней, признанных недействительными – 146 558.

Референдум по вопросу «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?» считать состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины или 73,12 процентов граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Новую Конституцию Республики Казахстан, вынесенную для голосования на республиканский референдум считать принятой, поскольку за ее положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании или 87,15 процентов, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Центральная комиссия референдума

Республики Казахстан

 

Утверждено постановлением

Центральной комиссии референдума

Республики Казахстан

от 17 марта 2026 года № 12/24

