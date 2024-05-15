Государство не должно конкурировать с бизнесом – депутат Шаталов

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Дана Аменова
Корреспондент

Депутатский запрос касательно пересмотров подходов к казахстанской экономике адресовал премьер-министру Олжасу Бектенову мажилисмен Никита Шаталов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: parlam.kz

По его словам, перед гражданами стоит стратегическая цель – удвоить ВВП страны. При этом экономический рост должен отражаться на качестве жизни каждого отдельного казахстанца.

«Нам в корне необходимо пересмотреть подходы к тому, как правительство управляет экономикой. Указ «О мерах по либерализации экономики» формирует новую идеологию перемен. Он призван высвободить энергию предпринимательства и дать ответственному бизнесу достаточное количество свободы и честной конкуренции. Этот документ не должен быть исполнен формально. Механизм его реализации следует сделать прозрачным и понятным для всех», – пояснил Никита Шаталов.

Также он добавил, что партия Amanat обеспечит мониторинг исполнения всех пунктов и качественную публичную дискуссию вокруг каждой инициативы.

«Либерализация не терпит кулуарных ходов. Мы помним, что в староказахстанском прошлом под соусом приватизации умудрялись за бесценок и в нужные руки продавать инфраструктуру, объекты здравоохранения и образования, стратегически важные предприятия. Это не должно повториться», – подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что выработка принципов приватизации должна проводиться открыто, с привлечением депутатов Мажилиса и экспертного сообщества. Он предложил проводить работу Национального офиса по приватизации совместно, в том числе и на площадке Мажилиса.

«За счет качественно спланированной приватизации мы сможем уменьшить долю государства в экономике. ОЭСР сейчас его оценивает на уровне 30-40%. Государство не должно конкурировать с бизнесом, ни в закупках, ни на рынке. Другая важнейшая цель – защита прав бизнеса. К сожалению, до сих пор в 21 веке живут феодальные практики, когда чиновники вмешиваются в работу предприятий и извлекают свою коррупционную ренту. Это касается широкого спектра вопросов – от налогов до предоставления мест для мелких торговцев», – говорит он.

Также Никита Шаталов добавил, что в стране должны обеспечить беспрекословную гарантию права собственности и защиту бизнеса от коррупции.

«Никакой предприниматель не будет стремиться к росту своего бизнеса, если он не будет уверен в будущем. Верховенство права – это наша цель, мы должны обеспечить единые правила игры для всех. Депутаты фракции Amanat предлагают в самое ближайшее время правительству внести законопроект во исполнение указа президента, в котором будут рассмотрены все необходимые изменения – публично и открыто. Такой опыт в работе над законом «Об упрощении ведения бизнеса» у нас уже есть. Для обеспечения действительно массового и успешного предпринимательства нам предстоит обеспечить честные правила игры для всех, создать условия для рыночной конкуренции и не допустить вмешательства государства как в деятельность отдельных компаний, так и в рыночные отношения в целом», – заключил депутат.

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