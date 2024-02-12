Исполнение республиканского бюджета рассмотрят в правительстве

Во вторник, 13 февраля, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе правительства, будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь 2024 года.

Прямую трансляцию заседания правительства можно посмотреть на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.