Как избежать пробок в Астане и Алматы: эксперты подсчитали оптимальное количество авто

Транспорт
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Аналитики Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они выявили, что критические уровни загруженности дорог достигаются при определенном количестве одновременно движущегося транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

В Астане загруженность дорог достигает критического уровня при одновременном перемещении более 136 тысяч транспортных средств (ТС). В Алматы это 205 тысяч ТС.

Для комфортного передвижения в Астане одновременно на дорогах должны находиться не более 100 тысяч ТС, а в Алматы — не более 170. При таком количестве транспорта водители могут без пробок добраться до нужной им точки. Как только показатели переваливают за эти цифры, происходят заторы.

Часы максимальных нагрузок на транспортную сеть в обоих городах приходятся на 8.00 утра и 18.00 вечера. В это время на дорогах зафиксировано максимальное количество транспорта и минимальная скорость.

Для улучшения ситуации на дорогах аналитики предлагают не только внедрять инновационные методы управления дорожной сетью, но и развивать общественный транспорт с помощью строительства метро, трамвайных путей, развития сети выделенных полос для общественного транспорта, оптимизации текущей маршрутной сети и создания удобных транспортно-пересадочных узлов.

#Астана #Алматы #транспорт #пробки

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