Полиция запретила передвижение на электросамокатах по тротуарам

В Казахстане электросамокатам запрещено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в министерстве, этот вопрос давно поднимался самим обществом. Люди справедливо говорили: тротуар должен быть безопасным для пешеходов, особенно для детей, пожилых людей и родителей с колясками. Статистика подтверждает необходимость этих изменений. С начала года с участием электросамокатов зарегистрировано 139 ДТП, в которых погибли два человека.

При этом, как отметили в МВД, важно понимать: электросамокаты никто не запрещает. Теперь четко определено, где и по каким правилам на них можно передвигаться. Полиция готова обеспечить соблюдение новых требований по всей стране.

- Контроль — это не только полицейский, который стоит на улице. Используются камеры видеонаблюдения, технические средства фиксации и беспилотники. В крупных городах уже работают мобильные группы полиции на электросамокатах. Они могут оперативно работать именно там, где передвигаются пользователи самокатов. Поэтому рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным, если рядом нет полицейского, не стоит, - заявили правоохранители.

Отдельные требования установлены и для кикшеринговых компаний. Все операторы о них уведомлены и также несут предусмотренную законом ответственность.