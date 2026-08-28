Казахстан и Россия ускорят движение через границу

Транспорт,Россия

Стороны обсудили вопросы развития транспортного сообщения между Казахстаном и Россией, повышения пропускной способности государственной границы и совершенствования пограничной инфраструктуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поручения Главы государства по модернизации и развитию пунктов пропуска на автомобильном пункте пропуска «Алимбет» в Актюбинской области состоялась рабочая встреча представителей транспортных и пограничных ведомств Республики Казахстан и Российской Федерации во главе с вице-министром транспорта РК Максатом Калиакпаровым и заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым, сообщила Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Одним из основных  вопросов встречи стала ситуация со скоплением автотранспортных средств на отдельных участках казахстанско-российской границы и меры по обеспечению бесперебойного пропуска транспорта. Стороны также обсудили актуальные вопросы повышения пропускной способности пунктов пропуска и совершенствования процедур пересечения государственной границы.

Внимание сторон было уделено интеграции информационных систем и цифровизации транспортных процедур. Представители ведомств обсудили вопросы интеграции систем, развитие e-SMR, переход на E-Permit, обмен данными инспекционно-досмотровых комплексов в рамках пилотного проекта, а также вопросы применения навигационных пломб и масштабирования проекта беспилотных транспортных средств.

Кроме того, в рамках рабочей встречи делегация посетила железнодорожный пункт пропуска «Илецк-1», а также автомобильные пункты пропуска «Жайсан».

В целом, на казахстанском участке государственной границы предусмотрена модернизация 30 автомобильных пунктов пропуска. В настоящее время на трех из них, «Алимбет – Орск», «Сырым – Маштаково» и «Косак – Павловка», продолжаются строительно-монтажные работы, завершение которых планируется до конца 2026 года. По остальным завершение работ запланировано в 2027 году.

По итогам встречи стороны определили дальнейшие совместные шаги по развитию транспортного взаимодействия, модернизации пограничной инфраструктуры и цифровизации процедур. Реализация этих мер позволит увеличить пропускную способность границы, сократить время прохождения транспортных средств и создать комфортные условия для международных перевозчиков.

#переговоры #Россия #граница #транспорт

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