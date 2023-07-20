На какую сумму туристские взносы пополнили бюджеты акиматов

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314 млн тенге поступили в бюджеты акиматов от туристских взносов иностранцев с начала 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Лидер по поступлениям – город Алматы. На южный мегаполис приходится 86% от общей суммы, или 270,6 млн тенге. На втором месте – Астана, набравшая более 37,7 млн тенге туристских взносов.



Туристский взнос – это плата, взимаемая с туристов за каждый день пребывания в местах размещения отдельно от хостела, арендуемого жилья. Учитывая, что практика уплаты туристских взносов существует более чем в 50 странах мира, для иностранных туристов эта мера является привычной.



Размер туристского взноса устанавливается акиматами. Деньги поступают также в бюджеты местных исполнительных органов.



«Средства от туристского взноса должны направляться на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей. Это будет стимулировать увеличение количества туристов, посещающих регионы», – отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2024 года продлили пилотный проект tax free.