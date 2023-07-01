Пилотный проект tax free продлили в Казахстане

В Казахстане до конца 2024 года продлили пилотный проект tax free, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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Tax free реализуется для развития въездного туризма. Он предусматривает компенсацию суммы НДС туристам-иностранцам при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС на сумму не менее 20 минимальных расчетных показателей.

Проект действует в субъектах торговли в городах Астане, Алматы и Туркестане.

Теперь же срок его реализации продлен до 31 декабря 2024 года с охватом дополнительно Шымкента, сообщили в КГД.



Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 июня 2023 года и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.