Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области

Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области назначен Нургали Жунусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС Маргулан Аманбаев представил личному составу ДЧС Актюбинской области нового начальника.

Нургали Жунусов родился 23 февраля 1975 года в Южно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности «пожарная безопасность».

Трудовую деятельность начал инспектором военизированной пожарной части №16 отряда военизированной пожарной охраны управления государственной противопожарной службы при УВД ЮКО.

С 2018 года до настоящего времени занимал должность начальника ДЧС Туркестанской области.

Ранее нового начальника ДЧС назначили в Атырауской области. 

#назначение #Актюбинская область #ДЧС #МЧС #кадры

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