Назначен глава ДЧС Атырауской области

Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
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Нурлан Жанабаев назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

21 сентября глава МЧС Сырым Шарипханов представил акиму Атырауской области Серику Шапкенову, личному составу ДЧС вновь назначенного начальника Нурлана Жанабаева.

Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «пожарная безопасность».

Службу в органах гражданской защиты начал в 2006 году с должности инженера.  

Министр дал ряд поручений новому начальнику ДЧС, подчеркнув необходимость выполнения организационных и практических мер для повышения культуры безопасности и уровня доверия населения к спасательному ведомству.

Напомним, ранее в МЧС назначили нового председателя комитета противопожарной службы. 

#назначение #ДЧС #Атырауская область

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