"Не от хорошей жизни" – глава Минздрава о направляющих в "свои" аптеки врачах

В ходе правительственного часа в Мажилисе министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала факты направления врачами пациентов в аффилированные с ними аптеки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Обсуждая проблемы в сфере здравоохранения и ОСМС, депутат Асхат Рахимжанов отметил: нужно понять, почему врачи идут на аффилированность с аптечными сетями или фармкомпаниями, так как подобное явление негативно отражается на имидже врачей.

Глава Минздрава проблему признала и заверила, что работы с врачами по этому вопросу ведутся.

«Да, такие вопросы поднимаются, приходят, знаю. Не от хорошей жизни врачи, наверное, где-то зарабатывали. Поэтому за последние годы существенно повышается зарплата. И каждому руководителю медорганизации мы всегда говорим: следите за имиджем, законом это запрещается, это криминал, можете передавать в соответствующие органы или вести беседу с медицинскими работниками. Эту работу тоже каждый руководитель должен проводить в каждой медорганизации», – сказала министр.