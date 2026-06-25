В Мажилисе подвели итоги премии «Парламент сөзі»

Фото: Мажилис

В ходе торжественной церемонии Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и вручил награды 17 лауреатам, признанным лучшими в семи номинациях.

Выступая перед журналистами, Ерлан Кошанов отметил ключевую роль средств массовой информации в развитии страны. Спикер Палаты выразил искреннюю признательность представителям СМИ за освещение деятельности Мажилиса, достоверную и понятную информацию о принимаемых законах, поблагодарив их за плодотворное сотрудничество и совместную работу.

– Сегодня мы встречаемся с вами накануне исторического события. Уже через несколько дней вступит в силу новая Конституция. Ее по праву можно назвать новой страницей в летописи Независимости. Вы находитесь в самом центре этих исторических преобразований. Около десяти журналистов плодотворно работали в составе Конституционной комиссии по подготовке Основного закона. Во время прошедшего референдума, а также при принятии конституционных законов в стенах Парламента каждый из вас активно участвовал в этих важных для страны событиях. Вы вносите большой вклад во всестороннее разъяснение реформ и инициатив Главы государства и поднимаете важные для населения вопросы. Желаю вам успеха в этой важной для нашего общества миссии, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что в этом году премия «Парламент сөзі» проводится уже в десятый раз. За годы существования конкурса этой высокой награды были удостоены более 150 представителей средств массовой информации.

В ходе торжественной церемонии награду в номинации «За лучшую печатную публикацию» получили журналист газеты «Егемен Қазақстан» Орынбек Пазылов и корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер. В номинации «За лучший телевизионный сюжет» награждены корреспондент телеканала «Qazaqstan» Самал Қабышева, журналист телеканала «7 канал» Асемгуль Касенова и корреспондент телеканала «Астана» Ақбота Газизова.

Номинации «За лучший видео-фотоматериал» удостоен оператор телеканала «Jibek Joly» Сапарақын Шәріпхан. Лауреатами номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» стали корреспондент сайта «Inbusiness.kz» Балжан Смаилова, журналист сайта «Informburo.kz» Мария Пичененко, ведущая радио «Шалқар» Гүлнұр Доскеева, а также редактор информационного сайта «QR.News» Сапарғали Қанат.

Лучшими в номинации «Специальный репортаж» признаны ведущая программы «Mazhilis.live» телеканала «24.kz» Назым Кенжебаева, журналист телеканала «КТК» Анна Абрамова, а также редактор сайта «Tiek.kz» Бақытнұр Әлібай.

Кроме того, в номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» награды удостоены журналисты Нағашыбай Қабылбеков и Айнур Коскина.

Специальная номинация премии «Парламент сөзі» присуждена коллективам газет «Айқын-Литер» и редакции «Первый канал «Евразия».