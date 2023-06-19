Новый глава МЧС принял присягу в Правительстве РК

На заседании Правительства недавно назначенный министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов принес присягу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
10 июня указом главы государства Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич был назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. На этом посту он сменил Юрия Ильина.
Сырым Шарипханов в разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.
С июня 1997 года по февраль 1999-го – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
С сентября 2008 года по февраль 2010-го – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
С октября 2014 года по ноябрь 2020-го – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.
С 3 сентября 2021 года был начальником Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК.