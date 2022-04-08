Лента новостей

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Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по Кызылординской области
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На 88-летнего дедушку напали в Нур-Султане
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Превзошел мировой рекорд: поднял зубами 112-килограммовые гири знаменитый казахстанский силач
Курс доллара резко упал
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Школьник угнал машину отца и попал в аварию вместе с другом
Самолет DHL разбился на две части при посадке в аэропорту Коста-Рики
Целое водохранилище талых вод откачали в Акмолинской области
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О погоде на выходные по Казахстану рассказали синоптики
Уронили вниз головой, сломали ребро ребёнку: павлодарка пожаловалась на работников скорой помощи
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Токаев произвел кадровые перестановки в МИД РК
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