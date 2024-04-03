Олжас Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ

Предпринимаемых мер, по его словам, недостаточно
Для стимулирования отечественного производства премьер-министр поручил до конца года удвоить количество заключаемых оффтейк-контрактов крупных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Если раньше эта работа велась на добровольной основе, то сейчас в законодательстве закрепляется задача по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий и заключения с ними долгосрочных контрактов.
На сегодняшний день между крупными заказчиками и отечественными производителями в моногородах заключены 20 долгосрочных договоров на сумму 24,5 млрд тенге и 13 оффтейк-контрактов на 47,3 млрд тенге.
В рамках действующего механизма ряд предприятий моногородов заключили с поставщиками соглашения по поставке необходимого объема сырья по выгодным ценам.
Глава правительства отметил, что этих мер недостаточно.
«Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса. Это должно быть обязанностью крупных компаний. Со стороны правительства им оказывается помощь. В свою очередь они должны взять на себя встречные обязательства», – заявил на заседании правительства Премьер-Министр Олжас Бектенов.