Олжас Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ

Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предпринимаемых мер, по его словам, недостаточно

Фото: пресс-служба правительства РК

Для стимулирования отечественного производства премьер-министр поручил до конца года удвоить количество заключаемых оффтейк-контрактов крупных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Если раньше эта работа велась на добровольной основе, то сейчас в законодательстве закрепляется задача по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий и заключения с ними долгосрочных контрактов.

На сегодняшний день между крупными заказчиками и отечественными производителями в моногородах заключены 20 долгосрочных договоров на сумму 24,5 млрд тенге и 13 оффтейк-контрактов на 47,3 млрд тенге.

В рамках действующего механизма ряд предприятий моногородов заключили с поставщиками соглашения по поставке необходимого объема сырья по выгодным ценам.

Глава правительства отметил, что этих мер недостаточно.

«Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса. Это должно быть обязанностью крупных компаний. Со стороны правительства им оказывается помощь. В свою очередь они должны взять на себя встречные обязательства», – заявил на заседании правительства Премьер-Министр Олжас Бектенов.

#бизнес #Бектенов #МСБ #контракты #меры

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