Олжас Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ

Фото: пресс-служба правительства РК

Для стимулирования отечественного производства премьер-министр поручил до конца года удвоить количество заключаемых оффтейк-контрактов крупных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Если раньше эта работа велась на добровольной основе, то сейчас в законодательстве закрепляется задача по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий и заключения с ними долгосрочных контрактов.

На сегодняшний день между крупными заказчиками и отечественными производителями в моногородах заключены 20 долгосрочных договоров на сумму 24,5 млрд тенге и 13 оффтейк-контрактов на 47,3 млрд тенге.

В рамках действующего механизма ряд предприятий моногородов заключили с поставщиками соглашения по поставке необходимого объема сырья по выгодным ценам.

Глава правительства отметил, что этих мер недостаточно.