От бутадиена до синтетического каучука Правительство 22 мая 2025 г. 7:15 2 Юрий Иртышов Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. фото пресс-службы Премьер-министра РК Обсуждены планы по развитию отраслевого партнерства в нефтегазохимической отрасли, включая осуществление крупного инвестиционного проекта по созданию в Атырауской области производства бутадиена и синтетического каучука, сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов проинформировал казахстанскую сторону о текущем статусе проекта. На сегодня ведется планомерная работа с подрядчиком – китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется создать производство по ежегодному выпуску 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК), применяемого в резинотехнической промышленности и изготовлении шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), используемого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина. Запуск инвестиционной фазы проекта ожидается 1 июля текущего года. В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке «Каратон Подсолевой», которые ведутся совместно с АО «НК «КазМунайГаз». В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины до 5,5 тыс. метров. Внимание сторон было уделено также проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Премьер-министр подчеркнул, что Правительство РК открыто к конструктивному диалогу в осуществлении совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Отмечена заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и результатов экспертизы «Татнефти» в отечественную промышленность. #Олжас Бектенов #Татнефть