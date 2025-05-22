От бутадиена до синтетического каучука

Правительство
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Юрий Иртышов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Обсуждены планы по развитию отраслевого партнерства в нефтегазохимической отрасли, включая осуществление крупного инвестиционного проекта по созданию в Атырауской области производства бутадиена и синтетического каучука, сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов проинформировал казахстанскую сторону о текущем статусе проекта. На сегодня ведется планомерная работа с подрядчиком – китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется создать производство по ежегодному выпуску 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК), применяемого в резинотехнической промышленности и изготовлении шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), используемого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качест­ве высокооктанового бензина. Запуск инвестиционной фазы проекта ожидается 1 июля текущего года.

В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке «Каратон Подсолевой», которые ведутся совместно с АО «НК «КазМунайГаз». В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины до 5,5 тыс. метров. Внимание сторон было уделено также проек­ту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство РК открыто к конструктивному диалогу в осуществлении совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Отмечена заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и результатов экспертизы «Татнефти» в отечественную промышленность.

#Олжас Бектенов #Татнефть

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