Установочное заседание

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

На заседании первой сессии Курултая I созыва депутаты избрали председателя Курултая и его замести­телей, определили количество и наименования­ постоянных комитетов, а также проголосовали за их председателей.

фото пресс-службы Курултая

Заседание началось с принесения депутатами присяги народу Казахстана. Напомним, что в сос­тав Курултая вошли 145 депутатов от пяти политических партий: «Әділет», «Ауыл», «Respublica», «Ақ жол» и ОСДП.

В соответствии со статьей 11 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» Главой государства была выдвинута кандидатура на должность председателя Курултая. Путем прямого тайного голосования большинство депутатов поддержали предложение Главы государства, избрав главой Курултая Айбека Дадебая.

Избранный спикер Курултая поблагодарил Главу государства за оказанное высокое доверие, а депутатов – за поддержку.

– Сегодня наш Президент определил основные направления нашей дальнейшей работы и конкретные задачи. Масштаб проводимых в нашей стране реформ требует от нас взвешенных решений, профессионализма и самоотверженного труда. При этом за каждым законом и каж­дым решением стоит конкретная цель. Это обеспечение дальнейшего развития нашей страны, укрепление государственности и повышение благосостояния наших граждан. В основе этой работы должны лежать ценности и принципы новой Конституции, получившей всенародную поддержку. Наша главная задача – продолжить совместную работу по построению Справедливого Казахстана, где результаты позитивных преобразований находят отражение в повседневной жизни народа, где Закон и Порядок становятся незыблемыми основами общества, – сказал Айбек Дадебай.

Он также подчеркнул, что доверие народа должно стать главным ориентиром работы депутатского корпуса и основным критерием оценки ее результатов.­ Курултай при этом станет площадкой, которая придаст новый импульс дальнейшей модернизации страны, откроет путь для конструктивного общественного диалога и позволит дать достойный ответ на вызовы современности.

В ходе заседания также определились заместители председателя­ Курултая – Нурлан­ Бекназаров, Дания Еспаева и Динара­ Закиева. Их кандидатуры также были поддержаны в ходе голосования.

В Курултае создано восемь пос­тоянных комитетов. Согласно статье 36 Конституционного закона «О Курултае Республики
Казахстан и статусе его депутатов» председатель одного из комитетов избирается из числа депутатов, выдвинутых от оппозиции.

Таким образом, председателем Комитета по аграрным воп­росам, экологии и природным ресурсам избран депутат Серик Егизбаев. Унзила Шапак возглавила Комитет по конституционному законо­дательству, судебной сис­теме и правоохранительным органам. Главой Комитета по международным делам, обороне и безо­пасности стал Марат Кожаев, а Амирбек Оспанбеков возглавил Комитет по региональному и инфраструктурному развитию. Депутат Асхат Аймагамбетов, как и прежде, избран главой Комитета по социально-культурному развитию. Ольга Перепечина будет руководить Комитетом по финансам и бюджету. Еще один «экономический» комитет возглавила Наталья Годунова, Дархан Ахмедиев стал главой Комитета по цифровизации, инновациям и науке.

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