В защиту авторских прав

На площадке СЦК
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В новой Конституции впервые закреплено положение о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Об этом на брифинге в СЦК, посвященном вопросам цифровизации сферы интеллектуальной собственности, говорила и. о. вице-министра юстиции Ботагоз Жакселекова.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что на уровне Основного закона нашел отражение человекоцентричный подход, в основе которого – признание ценности идей, знаний, творчества человека и создание условий для их надлежащей правовой охраны.

В условиях развития цифровых технологий особое значение приобретают вопросы соблюдения прав авторов и правообладателей, обеспечения выплат справедливого вознаграждения за использование их произведений. Одним из практических шагов в этом направлении стало создание Единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами (ЕЦП). По словам и. о. вице-министра, платформа призвана обеспечить прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами, а также прозрачность процессов распределения и выплаты авторского вознаграждения. ЕЦП объе­динит все процессы – от заключения договоров до выплаты авторского вознаграждения.

Внедрение платформы проходит в три этапа. Первый охватывает сферу теле- и радиовещания, второй – театры, филармонии и кинотеатры. Третий этап стартует 1 января 2027 года и охватит порядка 90% пользователей, включая кафе, рестораны, торговые центры и гостиницы.

На сегодняшний день на ЕЦП зарегистрировано 293 субъекта, в реестр произведений загружено свыше 164 тыс. объектов, а база содержит сведения о более чем 15 тыс. правообладателей.

Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что Единая цифровая платформа является системным решением, направленным на повышение прозрачности сферы коллективного управления правами и защиту интересов авторов и правообладателей.

#брифинг #СЦК #интеллектуальная собственность #Ботагоз Жакселекова

Популярное

Все
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Профессионалы подземной вахты
Установочное заседание
В защиту авторских прав
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Ход Динары Садуакасовой
Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Небо возможностей: как новые терминалы, транзитные авиахабы и маршруты связывают Казахстан с миром
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя

Читайте также

Астана готовится к мировому первенству по борьбе
Оценка за ежедневную работу
Что ты можешь сделать для своей страны?
Произведениям классика необходимо новое прочтение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]