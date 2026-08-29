В защиту авторских прав

Она отметила, что на уровне Основного закона нашел отражение человекоцентричный подход, в основе которого – признание ценности идей, знаний, творчества человека и создание условий для их надлежащей правовой охраны.

В условиях развития цифровых технологий особое значение приобретают вопросы соблюдения прав авторов и правообладателей, обеспечения выплат справедливого вознаграждения за использование их произведений. Одним из практических шагов в этом направлении стало создание Единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами (ЕЦП). По словам и. о. вице-министра, платформа призвана обеспечить прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами, а также прозрачность процессов распределения и выплаты авторского вознаграждения. ЕЦП объе­динит все процессы – от заключения договоров до выплаты авторского вознаграждения.

Внедрение платформы проходит в три этапа. Первый охватывает сферу теле- и радиовещания, второй – театры, филармонии и кинотеатры. Третий этап стартует 1 января 2027 года и охватит порядка 90% пользователей, включая кафе, рестораны, торговые центры и гостиницы.

На сегодняшний день на ЕЦП зарегистрировано 293 субъекта, в реестр произведений загружено свыше 164 тыс. объектов, а база содержит сведения о более чем 15 тыс. правообладателей.

Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что Единая цифровая платформа является системным решением, направленным на повышение прозрачности сферы коллективного управления правами и защиту интересов авторов и правообладателей.