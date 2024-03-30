Паводок: на границе с РФ образовались пробки

Погранслужба КНБ рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации, передает Kazpravda.kz

Архивное фото: КНБ РК

Комитет национальной безопасности предупредил о возможных ограничениях на дорогах в направлении российской границы из-за сложной паводковой ситуации: образовались пробки.

«В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях и области Абай на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения», - говорится в сообщении.

Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Ранее пограничное управление ФСБ России по Челябинской области сообщило, что пропуск граждан и транспорта через автомобильный пункт пропуска Желкуар в Костанайской области Казахстана ограничен из-за паводка.