Также повысят акцизы на алкоголь, табачные изделия и госпошлину на расторжение брака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В случае неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения размер ставки платы за пользование земельными участками будет увеличен до 100-кратного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Также увеличиваются ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твёрдых полезных ископаемых.

Предусмотрены также пересмотр модели управления налоговыми рисками, камерального контроля, подходов при принудительном взыскании налоговой задолженности, администрирование налога на добавленную стоимость (НДС), а также отказ от плановых проверок.

Кроме того, планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком.

Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры.

Кроме того, предлагается увеличить социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью первой, второй или третьей групп и детей с инвалидностью до 5 тыс. МРП, а ставку госпошлины с исков в суды о расторжении брака повысить до 5 МРП.