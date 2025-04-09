Плату за неэффективное использование сельхозземель повысят в Казахстане

Мажилис
92
Дана Аменова
корреспондент

Также повысят акцизы на алкоголь, табачные изделия и госпошлину на расторжение брака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В случае неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения размер ставки платы за пользование земельными участками будет увеличен до 100-кратного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Также увеличиваются ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твёрдых полезных ископаемых.

Предусмотрены также пересмотр модели управления налоговыми рисками, камерального контроля, подходов при принудительном взыскании налоговой задолженности, администрирование налога на добавленную стоимость (НДС), а также отказ от плановых проверок.

Кроме того, планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком.

Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры.

Кроме того, предлагается увеличить социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью первой, второй или третьей групп и детей с инвалидностью до 5 тыс. МРП, а ставку госпошлины с исков в суды о расторжении брака повысить до 5 МРП.

#мажилис #госпошлина #сельхозземли #плата

Популярное

Все
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Общественное участие и контроль – необходимость
Большая радость для детей и взрослых
Основатель братства архивистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Более 20 населенных пунктов в области Жетысу включат в карту газификации
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Подспорье для аграриев
Новые возможности для охотников и рыбаков
Высокая оценка учителей и школьников
Система образования находится на важном этапе трансформации
Пациенты будут получать лечение на месте
20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае
«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой
Табунщик на селе – фигура ключевая
Видеть результат своего труда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

Требования для филиалов иностранных банков упростят в Казах…
Выплаты из ЕНПФ освободят от подоходного налога
Социально значимые товары не будут облагаться НДС
Запрет на взымание неустоек по микрокредитам ввели в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]