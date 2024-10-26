Премьер провел совещание по повышению эффективности мер господдержки отечественных товаропроизводителей

"Ключевая задача – цифровизация методологии категоризации субъектов предпринимательства, имеющих приоритетный доступ к госзакупкам и мерам господдержки. При этом необходимо закрепить встречные обязательства субъектов предпринимательства, получающих государственную поддержку. Во главу угла ставится качество продукции, локализация производства в стране и доля казахстанского содержания, а также нацеленность на дальнейший вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона и страны. Цифровой формат позволит устранить коррупционные риски и влияние человеческого фактора.

На сегодня Правительством осуществляется расширенный анализ влияния мер господдержки на развитие промышленной отрасли. Новая информационная платформа отражает данные по активности бизнеса в динамике, до и после получения мер господдержки.

Платформа содержит данные об отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и офтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу", - сказал Бектенов.