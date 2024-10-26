Премьер провел совещание по повышению эффективности мер господдержки отечественных товаропроизводителей

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства в части повышения прозрачности и эффективности оказываемых мер государственной поддержки субъектам отечественного предпринимательства, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

"Ключевая задача – цифровизация методологии категоризации субъектов предпринимательства, имеющих приоритетный доступ к госзакупкам и мерам господдержки. При этом необходимо закрепить встречные обязательства субъектов предпринимательства, получающих государственную поддержку. Во главу угла ставится качество продукции, локализация производства в стране и доля казахстанского содержания, а также нацеленность на дальнейший вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона и страны. Цифровой формат позволит устранить коррупционные риски и влияние человеческого фактора.

На сегодня Правительством осуществляется расширенный анализ влияния мер господдержки на развитие промышленной отрасли. Новая информационная платформа отражает данные по активности бизнеса в динамике, до и после получения мер господдержки.

Платформа содержит данные об отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и офтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу", - сказал Бектенов.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил о загрузке в систему данных уже свыше 2 тыс. отечественных предприятий, имеются сведения о компаниях — субъектах регулируемых закупок, являющихся потенциальными покупателями отечественной продукции, также загружена информация о заключенных долгосрочных договорах между недропользователями и бизнесом.

Платформа, разработанная на базе информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, объединяет и систематизирует данные из ранее разрозненных информационных систем. Она полностью интегрирована с базами министерств финансов, труда и соцзащиты, СК-Фармация, ТОО «Самрук-Казына Контракт», электронных закупок, регулируемых закупок квазигосударственного сектора (Mitwork) и недропользователей (NadLock). Кроме того, загружены данные Фонда развития предпринимательства «Даму» и холдинга «Байтерек» об оказываемых мерах поддержки казахстанским предприятиям. Обновление информации осуществляется в онлайн-режиме.

О проделанной работе по наполнению и практическому применению платформы также доложили руководители министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, финансов.

#Правительство #бизнес #Олжас Бектенов

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