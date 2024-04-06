Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном

Указы и распоряжения
170

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса, сообщает Акорда.

«В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля», - говорится в тексте закона.

Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:

– рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;

– карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);

– промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;

– нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;

– финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;

– регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

«Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства», - отмечается в документе.

Текст закона публикуется в печати.

#казахстан #Узбекистан #закон #бизнес

Популярное

Все
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Национальный музей Казахстана отмечает юбилей выставкой
Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
Премьер и его замы работают на местах со сложной паводковой ситуацией
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»
Количество эвакуированных из Кульсары людей достигло 15 тысяч
Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном
На Мадейре поднят флаг Казахстана
Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Айдос Сарым: «Казахстан сможет преодолеть самые трудные ситуации»
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Торехан Сабырхан не сможет поехать на Олимпиаду из-за юного возраста
Miami Open: определились финалисты у мужчин
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Вопросы развития системы местного самоуправления обсудили сенаторы
Паводок: Токаев подверг резкой критике правительство и акимов за халатность и непрофессионализм
Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек
Паводок: на границе с РФ образовались пробки
Эксперт о паводке: Это естественное явление, происходящее во всем мире
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Назначен завотделом по коммуникациям администрации президен…
Общественные пастбища появятся в Казахстане – подписан закон
Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ
АЗРК расширят функции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]