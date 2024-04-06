Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», передает Kazpravda.kz

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Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса, сообщает Акорда.

«В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля», - говорится в тексте закона.

Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:

– рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;

– карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);

– промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;

– нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;

– финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;

– регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

«Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства», - отмечается в документе.

Текст закона публикуется в печати.