Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной прославленного летчика-космонавта, Халық қаһарманы, государственного и общественного деятеля Талгата Мусабаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Талгату Мусабаеву 7 января 2025 года исполнилось 74 года. Свой первый полет в космос совершил в 1994 году, награжден золотой звездой "Қазақстан Республикасының Халық Каһарманы" (1995), Герой Российской Федерации (1994).