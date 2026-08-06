В Уральске проводили в последний путь «Халық Қаһарманы» Ивана Гапича

Соболезнования
Дана Аменова
специальный корреспондент

Многие годы Иван Степанович посвятил работе в органах прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры ЗКО

В Уральске проводили в последний путь «Халық Қаһарманы» Республики Казахстан, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов прокуратуры Ивана Степановича Гапича, ушедшего из жизни в 103 года, сообщает Kazpravda.kz 

Почтить память выдающегося человека, чья жизнь стала примером беззаветного служения Родине и Закону, в Уральск прибыл заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев. Вместе с ним в церемонии прощания приняли участие прокурор Западно-Казахстанской области Нұрбек Ұласбекұлы, прокурор Актюбинской области Марат Абишев, представители государственных и правоохранительных органов, ветераны, общественность, родные и близкие.

От имени генпрокурора Берика Асылова были выражены искренние соболезнования семье и близким Ивана Степановича. Выступая на церемонии, Галымжан Койгелдиев отметил, что имя Ивана Степановича навсегда останется в истории отечественной прокуратуры как символ мужества, честного служения государству и беззаветной преданности своему делу.



Военные годы стали временем настоящего испытания для Ивана Степановича. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины, проявив мужество, стойкость и героизм. Защитив Родину на полях сражений, он продолжил служение ей уже в мирное время. Особой страницей его биографии стало участие в двух исторических парадах Победы в Москве – 24 июня 1945 года и 9 мая 2010 года.

Многие годы Иван Степанович посвятил работе в органах прокуратуры, где заслужил глубокое уважение коллег своим высоким профессионализмом, принципиальностью и безупречной честностью. Он возглавлял прокуратуру Сталинского района города Караганды, занимал должность заместителя прокурора Южно-Казахстанской области, прокурора Кокчетавской области, работал в центральном аппарате прокуратуры республики следователем по особо важным делам. В 1966 году был назначен первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, где проработал два десятилетия и завершил службу, выйдя на заслуженный отдых.

Его многолетняя служба внесла весомый вклад в укрепление законности и справедливости, а жизненный путь стал ориентиром для нескольких поколений прокурорских работников.

Светлая память о Иване Степановиче Гапиче - фронтовике, прокуроре и «Халық Қаһарманы» - навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и всех, кто имел честь знать этого выдающегося человека.

Ранее Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана войны и труда, Халық қаһарманы Ивана Гапича.  

#ЗКО #уральск #прокуратура #ветеран #Иван Гапич

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