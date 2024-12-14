В Казахстане представлены новые возможности для предотвращения ЧС в цифровом формате

Цифровизация
16

МЧС продолжает работу по внедрению цифровых и инновационных технологий для повышения эффективности в системе предупреждения и ликвидации ЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Важным шагом в этом направлении стало внедрение модернизированного ситуационного зала для работы оперативного штаба Командного центра, который стал ключевым элементом для координации всех действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Здесь сосредоточены цифровые сервисы с инструментами прогнозирования, моделирования и анализа возможных техногенных и природных катастроф, а также оценки их последствий.

Основу цифровых сервисов МЧС составляет Геоинформационная система «ГИС ЧС», которая включает в себя подсистемы для мониторинга и прогнозирования различных ЧС, таких как пожары, технологические аварии, метеорологические катастрофы и розливы нефти. В системе также используются цифровые паспорта безопасности регионов и интерактивные карты, отображающие атлас природных и техногенных ЧС на территории Республики Казахстан, включая исторические данные.

Важной составляющей системы является контроль селевой обстановки. Для этого в селеопасный период используются PTZ-камеры на Тургеньских озерах и дамбе реки Талгар, а также система автоматизированного мониторинга мореных озер с использованием датчиков и автоматизированных БПЛА.

В сфере пожарной безопасности внедрены системы видеонаблюдения, такие как камеры «Сергек», а также камеры для обнаружения пожаров в лесных хозяйствах. На данный момент подключены системы ГЛПР «Ертіс Орманы», «Бұрабай», «Семей орманы», РГПП «Медео» и других объектов по всей территории страны.

Для реагирования на землетрясения настроен доступ к системе GeoRAPTOR, которая использует физические датчики в Алматы и прилегающих областях для мониторинга сейсмической активности.

Для оперативного оповещения населения в МЧС активно разрабатывается отечественный аппаратно-программный комплекс, который позволит управлять сирено-речевыми установками по всей стране. Ведется работа над созданием мобильного приложения, которое позволит определять местоположение пользователя, предоставлять инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечивать обратную связь для людей с ограниченными возможностями.

Важным шагом в модернизации является строительство единой радиосети для оперативного взаимодействия МЧС с другими государственными органами, такими как МВД, НГ, КУИС, а также с лесными хозяйствами и организациями «Qarmet».

Кроме того, в рамках цифровизации продолжается работа по оцифровке паспортов безопасности. Уже представлена подсистема «Цифровой паспорт безопасности», а также «Интерактивная карта», которые значительно облегчат работу территориальных подразделений по актуализации данных и их использованию в повседневной деятельности.

В настоящее время оцифровано более 20 тысяч личных дел сотрудников МЧС, что является основой для дальнейшей автоматизации кадровой работы. В информационной системе также осуществляется автоматизированное формирование отчетности, что способствует повышению эффективности работы с персоналом, снижению бюрократии и сокращению нагрузки на кадровую службу.

МЧС продолжает работу над интеграцией цифровых технологий, что позволит значительно повысить оперативность, эффективность и точность действий в чрезвычайных ситуациях, а также улучшить взаимодействие всех задействованных структур и органов.

#цифровизация #МЧС #технологии

Популярное

Все
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года
Запущен новый брендированный поезд из Астаны в Бурабай
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Столичные волонтеры оказали помощь одиноко проживающим пожилым жителям
Сегодня в Астане открывается линейный каток
Артем Антропов выиграл «золото» на ЧМ по тяжелой атлетике
Доверенное лицо принца Эндрю заподозрили в шпионаже на Китай
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим
В МИД РК обсудили направления сотрудничества с ЮНИСЕФ
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Духовные связи крепки, дружба вечна
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Под властью музыкальных чар
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей

Читайте также

Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане
Борьба за правду в век информационных технологий
О Международном центре искусственного интеллекта в Астане р…
Цифровой мир: Казахстан – лидер по экспорту IT-решений в Це…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]