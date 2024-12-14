В Казахстане представлены новые возможности для предотвращения ЧС в цифровом формате

МЧС продолжает работу по внедрению цифровых и инновационных технологий для повышения эффективности в системе предупреждения и ликвидации ЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Важным шагом в этом направлении стало внедрение модернизированного ситуационного зала для работы оперативного штаба Командного центра, который стал ключевым элементом для координации всех действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Здесь сосредоточены цифровые сервисы с инструментами прогнозирования, моделирования и анализа возможных техногенных и природных катастроф, а также оценки их последствий.

Основу цифровых сервисов МЧС составляет Геоинформационная система «ГИС ЧС», которая включает в себя подсистемы для мониторинга и прогнозирования различных ЧС, таких как пожары, технологические аварии, метеорологические катастрофы и розливы нефти. В системе также используются цифровые паспорта безопасности регионов и интерактивные карты, отображающие атлас природных и техногенных ЧС на территории Республики Казахстан, включая исторические данные.

Важной составляющей системы является контроль селевой обстановки. Для этого в селеопасный период используются PTZ-камеры на Тургеньских озерах и дамбе реки Талгар, а также система автоматизированного мониторинга мореных озер с использованием датчиков и автоматизированных БПЛА.

В сфере пожарной безопасности внедрены системы видеонаблюдения, такие как камеры «Сергек», а также камеры для обнаружения пожаров в лесных хозяйствах. На данный момент подключены системы ГЛПР «Ертіс Орманы», «Бұрабай», «Семей орманы», РГПП «Медео» и других объектов по всей территории страны.

Для реагирования на землетрясения настроен доступ к системе GeoRAPTOR, которая использует физические датчики в Алматы и прилегающих областях для мониторинга сейсмической активности.

Для оперативного оповещения населения в МЧС активно разрабатывается отечественный аппаратно-программный комплекс, который позволит управлять сирено-речевыми установками по всей стране. Ведется работа над созданием мобильного приложения, которое позволит определять местоположение пользователя, предоставлять инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечивать обратную связь для людей с ограниченными возможностями.

Важным шагом в модернизации является строительство единой радиосети для оперативного взаимодействия МЧС с другими государственными органами, такими как МВД, НГ, КУИС, а также с лесными хозяйствами и организациями «Qarmet».

Кроме того, в рамках цифровизации продолжается работа по оцифровке паспортов безопасности. Уже представлена подсистема «Цифровой паспорт безопасности», а также «Интерактивная карта», которые значительно облегчат работу территориальных подразделений по актуализации данных и их использованию в повседневной деятельности.

В настоящее время оцифровано более 20 тысяч личных дел сотрудников МЧС, что является основой для дальнейшей автоматизации кадровой работы. В информационной системе также осуществляется автоматизированное формирование отчетности, что способствует повышению эффективности работы с персоналом, снижению бюрократии и сокращению нагрузки на кадровую службу.

МЧС продолжает работу над интеграцией цифровых технологий, что позволит значительно повысить оперативность, эффективность и точность действий в чрезвычайных ситуациях, а также улучшить взаимодействие всех задействованных структур и органов.