Ревизию мер поддержки предпринимательства проведут в РК

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Правительство Казахстана планирует провести ревизию мер поддержки предпринимательства, упорядочить проверки бизнеса и определить пул масштабных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с участием международных финансовых организаций, сообщает Kazpravda.kz

«В промышленности будут реализованы проекты с упором на максимальное использование отечественного сырья и развитие смежных производств. В агропромышленном комплексе предусмотрены меры по увеличению кредитования, усилению контроля за субсидиями и упрощению возврата земельных участков. В рамках проекта «Ауыл Аманаты» предусмотрены создание инфраструктуры переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции, возможность внедрения нового инструмента – «товарного кредита», а также запуск центров обучения граждан возделыванию производительных сельхозкультур», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Планом также предусмотрено решение первоочередных инфраструктурных задач в энергетическом секторе и коммунальном хозяйстве, диверсификация экономик моногородов, утверждение в ближайшие 3 года регулируемых тарифов на ж/д перевозки до уровня рентабельности, вопросы обеспечения водной безопасности, правовых условий для внедрения ИИ и другие направления послания.