Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО

Туризм
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Проект включает восстановление аварийного моста, замену водопропускных труб, а также приведение в порядок дорожного полотна, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как рассказали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, протяженность участка 50 км, общая стоимость работ 537 млн тенге, финансирование предусмотрено за счет средств на содержание дорог областного значения.

«Старая Австрийская дорога с каждым годом набирает популярность у туристов. Мы должны обеспечить ее безопасность. Определенное время ушло на решение вопроса статуса лесных земель, по которым она проходит. На сегодня договор аренды земель гослесфонда подписан сроком на 25 лет. Это позволит проводить плановые работы по содержанию дороги», - пояснил заместитель руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбек Тураров.

В связи с тем, что дорога пролегает по особо охраняемой территории Катон-Карагайского национального природного парка, дополнительный контроль за работой дорожных компаний взяли на себя специалисты районного акимата и инспекторы нацпарка.

Старой Австрийской дороге больше 100 лет. Ее начали строить в 1914 году солдаты и офицеры Австро-Венгрии, взятые в плен в годы Первой мировой войны. С 1916 года по ней начали перевозить первые грузы. Маршрут прокладывали как стратегический для укрепления границы с Китаем и возможности быстрой переброски частей. Дорога берет начало у подножия хребта Сарымсакты, проходит через перевал Бурхат на высоте 2 141 м, пролегает через речки и родники альпийской долины у хребта Тарбагатай, ведет к заповедному озеру Маркаколь и дальше через Мраморный перевал - в степную зону Черного Иртыша.

Горная трасса является самым коротким маршрутом, соединяющим Катон-Карагайский и Маркакольский районы Восточного Казахстана. Она привлекает любителей автотуризма своим историческим бэкграундом, а также альпийскими и таежными ландшафтами.

#туризм #бюджет #дорога

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