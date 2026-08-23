Пора в поход!

фото областного туристского клуба

Карагандинский областной туристский клуб – одна из немногих общественных организаций, которая бескорыстно способствует развитию индус­трии путешествий внут­ри Казахстана. Она появилась 63 года назад. Ее идейным вдохновителем был ссыльный инженер, краевед и альпинист Николай Пагануцци. В память о нем на доме № 2 по улице Абая установлена мемориальная доска. В советское время туристский клуб финансировался через сис­тему профсоюзов, а сейчас он работает на общественных началах – при поддержке любителей активного отдыха и спонсоров.

– Туризм сегодня зачастую сводится к простым выездам на природу, то есть пикникам, – рассуж­дает директор Карагандинского областного туристского клуба Сергей Кистанов. – Он ни к походам, ни к спортивному ориентированию никакого отношения не имеет. Понимая это, мы прик­ладываем усилия, чтобы вырвать людей из пикников и направить их на путь активного отдыха.

Сергей Кистанов убежден, что подготовку будущих активных путешественников нужно начинать со школьной скамьи. Поэтому несколько лет назад

в регионе были созданы две станции юных туристов – каркаралинская и карагандинская. В их рамках школьников просвещают,­ проводят слеты и конкурсы.

К примеру, при карагандинской школе № 30 создали Центр детского туризма. Этот проект по собственной инициативе реализовали Сергей Кистанов и его единомышленники. Они обучили педагогов дополнительного образования основам туризма, а те открыли в школе кружки. В них детей учат ориентироваться на местности, ставить палатки, разводить костры, читать карты и работать в команде. Наработав опыт, педагоги стали передавать его коллегам из других школ.

– В рамках деятельности станций юных туристов мы провели несколько тематических мероприятий. Одно из них называется­ «Моя Родина – Казахстан». Его цель – вовлечь школьников в походы, – рассказывает глава туристского клуба. – Сначала походы в формате соревнования проводятся в пределах школы, потом – района, города и облас­ти. Так все больше детей приобщаются к активному отдыху, интересуются историей своего края и учатся взаимодействовать с окружающими.

Еще одно детище карагандинского клуба – это Школа туризма. Здесь готовят гидов, то есть инструкторов по походам. Принимают людей разных возрастов, главное – любовь к природе и активному отдыху. Занятия в Школе туризма бесплатные. Будущим инструкторам рассказывают об истории туризма, его направлениях, учат приемам преодоления препятствий в походах различной сложности и оказанию первой медпомощи.

– Мы готовим руководителей походов первой и второй категории. Всего их шесть, – объясняет Сергей Кистанов. – Сложность зависит от препятствий, с которыми приходится сталкиваться участникам, от их навыков и выносливости. К примеру, походы выходного дня, которые в рамках нашей школы мы проводим регулярно, относятся к низшей категории. Придумываем им название, например, «Карагандинская кругосветка», разрабатываем маршрут, собираемся и отправляемся. Нашим гидам даем советы по управлению группой туристов, а также уделяем внимание безопасности. Например, тем, кто идет в поход выходного дня, рекомендуем иметь при себе лейкопластырь, потому что во время долгой ходьбы, особенно с непривычки, можно натереть мозоли.

Когда выпускники Школы туризма набираются знаний и опыта, они уходят в свободное плавание. Одни собирают единомышленников и вместе организуют некоммерческие походы, другие открывают собственный бизнес. При этом областной туристский клуб оказывает им поддержку.

Вот интересно, куда в Карагандинской области чаще всего идут в поход активные туристы? Сергей Кистанов озвучил три самые популярные локации. На первом месте в его списке – Каркаралинский государственный национальный природный парк. Это красивейший заповедник с величественными скалами, живописными лугами и озерами, окутанными легендами.

– В Каркаралинском заповеднике у нас несколько маршрутов выходного дня: водопад Воробье­ва, горный массив Паровоз, пик Пио­неров, – перечисляет наш собеседник. – Еще мы водим туристов в грот «Каменные ворота». Рекомендую, очень интересное мес­то! Это скальная гряда, которая насквозь продувается ветрами. Есть у нас более сложные маршруты, но мы их не фиксируем. Почему? Потому что нет большого количества турис­тов, которые бы туда постоян­но ходили.

Второе популярное направление в Карагандинской облас­ти – урочище Бектау-Ата. Оно расположено посреди степи, в 70 км к северу от города Балхаша. Считается, что горный массив образовался около 300 млн лет назад благодаря неродившемуся­ вулкану.

– Мы сейчас активно работаем над изучением Бектау-Ата. Хотим найти максимальное количество интересных точек, обозначить их и проложить маршруты, – отмечает главный турист Карагандинского региона. – Кое-что мы уже сделали. Несколько лет назад в Бектау-Ата проходил слет юных туристов. Были соревнования среди школьных команд. Мы для них составили карту, на которой отметили 80 точек и проложили 20 маршрутов. Получилось полезно и увлекательно. Правда, очень расстроились, когда увидели исписанные вандалами пещеры.

Третий популярный турмарш­рут проходит по горному оазису Бугылы в Шетском районе, примерно в 120 км к югу от Караганды. Местные жители еще называют его «Дария» – по наи­менованию близлежащей железнодорожной станции. Здесь есть чем полюбоваться: скалы, пещеры, речки и родники. Встречаются зайцы, лисы и даже архары. А любителям археологии будет любопытно взглянуть на древние курганы и остатки поселения эпохи бронзы.

Отметим, что в Карагандинском регионе сейчас делается упор на развитие экотуризма. Он направлен на посещение живописных природных территорий с минимальным воздействием на окружающую среду. Этому способствует областной туристский клуб, одновременно ратуя за изучение истории родного края и бережное отношение к природе.