Казахстан и Вьетнам хотят по-новому развивать культурный туризм

Казахстан и Вьетнам рассматривают новые возможности для развития креативного туризма, который объединяет путешествия, культуру и творческие индустрии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перспективы сотрудничества обсудили заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева и заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Один из ключевых форматов — погружение туристов в культурную среду через знакомство с традиционными ремеслами, обычаями и национальной кухней, а также участие в мастер-классах и творческих программах.

Кроме того, стороны предложили совместно развивать комплексные туристические маршруты. В них могут войти исторические города, объекты культурного наследия, музеи, ремесленные центры, фестивали и современные культурные пространства Казахстана и Вьетнама.

Ожидается, что такие проекты помогут не только привлечь новых туристов, но и расширить культурные обмены между двумя странами.