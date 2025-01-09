Документальный фильм с участием жертв кибермошенников опубликовали в Казнете
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В прошлом году более 21 000 казахстанцев стали жертвами интернет-мошенников, потеряв в общей сложности около 45 миллиардов тенге
По приглашению прокуратуры Карагандинской области известный блогер Бейбит Алибеков снял документальный фильм «Они психологи», сообщает Kazpravda.kz
В фильме пострадавшие делятся своими историями, рассказывая, как стали жертвами мошеннических схем.
«Цель проекта – предупредить граждан о распространенных способах мошенничества, помочь распознать уловки злоумышленников и снизить риск новых случаев обмана. Этот фильм напоминает: только осведомленность и бдительность помогут защитить себя и своих близких», – отметили в надзорном органе.
Полностью фильм можно посмотреть по ссылке.