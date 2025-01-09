Документальный фильм с участием жертв кибермошенников опубликовали в Казнете

По приглашению прокуратуры Карагандинской области известный блогер Бейбит Алибеков снял документальный фильм «Они психологи», сообщает Kazpravda.kz

В фильме пострадавшие делятся своими историями, рассказывая, как стали жертвами мошеннических схем.

«Цель проекта – предупредить граждан о распространенных способах мошенничества, помочь распознать уловки злоумышленников и снизить риск новых случаев обмана. Этот фильм напоминает: только осведомленность и бдительность помогут защитить себя и своих близких», – отметили в надзорном органе.