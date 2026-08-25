Сидни Суини бросила вызов Тому Крузу

Кино,Звезды
Айман Аманжолова
корреспондент

Актриса повторила опасный трюк из фильма "Миссия невыполнима"

Фото: kinonews.ru

Сидни Суини бросила вызов своему знаменитому коллеге Тому Круз. Актриса опубликовала на своей странице видео, запечатлевшее ее на крыле биплана, пока самолет выполняет виражи и бочки в воздухе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Руки Суини закреплены ремнями, на ней красный страховочный жилет и защитные очки. Съемка велась на GoPro, и в какой-то момент кадр переворачивается вместе с актрисой.

"Как тебе такое, Том Круз", - гласит подпись под роликом 28-летней звезды сериала "Эйфория".

Видео мгновенно вызывает ассоциации с трюком Круза из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", где актер в кульминационной сцене "прошелся" по крылу 80-летнего биплана Stearman на высоте 2 400 метров, пока машина выполняла петли и разгонялась до 225 км/ч.

Британская компания The Wing Walk Company, организовавшая полет, подтвердила участие Суини в комментарии: "Ты была великолепна... нам ОЧЕНЬ понравилось с тобой работать!". Друг актрисы, фотограф Эдди Чен, отреагировал на видео признанием: "Слава богу, я не поехал. Упал бы в обморок".

Отметим, что Сидни Суини давно закрепила за собой репутацию любительницы экстрима. В июле она делилась кадрами банджи-джампинга, полетов на вертолете и прогулок на спидботе во время путешествия по Австралии и Новой Зеландии с бойфрендом Скутером Брауном.

#актриса #экстрим #трюк

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