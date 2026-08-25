Сидни Суини бросила вызов Тому Крузу

Актриса повторила опасный трюк из фильма "Миссия невыполнима"
Сидни Суини бросила вызов своему знаменитому коллеге Тому Круз. Актриса опубликовала на своей странице видео, запечатлевшее ее на крыле биплана, пока самолет выполняет виражи и бочки в воздухе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru
Руки Суини закреплены ремнями, на ней красный страховочный жилет и защитные очки. Съемка велась на GoPro, и в какой-то момент кадр переворачивается вместе с актрисой.
"Как тебе такое, Том Круз", - гласит подпись под роликом 28-летней звезды сериала "Эйфория".
Видео мгновенно вызывает ассоциации с трюком Круза из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", где актер в кульминационной сцене "прошелся" по крылу 80-летнего биплана Stearman на высоте 2 400 метров, пока машина выполняла петли и разгонялась до 225 км/ч.
Британская компания The Wing Walk Company, организовавшая полет, подтвердила участие Суини в комментарии: "Ты была великолепна... нам ОЧЕНЬ понравилось с тобой работать!". Друг актрисы, фотограф Эдди Чен, отреагировал на видео признанием: "Слава богу, я не поехал. Упал бы в обморок".
Отметим, что Сидни Суини давно закрепила за собой репутацию любительницы экстрима. В июле она делилась кадрами банджи-джампинга, полетов на вертолете и прогулок на спидботе во время путешествия по Австралии и Новой Зеландии с бойфрендом Скутером Брауном.