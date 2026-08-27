Казахстанская анимация завоевала награду на международном фестивале в США

Кино

Картина получила награду в категории хоррор-анимации – «За необычный взгляд и творческое мастерство»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Анимационный проект «KÖLEÑKE» (18+), созданный творческим объединением «Қазақанимация», отмечен специальным призом жюри на международном фестивале PFCAT (Portland Festival of Cinema, Animation & Technology) в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Картина получила награду в категории хоррор-анимации – «За необычный взгляд и творческое мастерство». Эксперты фестиваля отметили авторский почерк проекта и его оригинальную визуальную эстетику.

Над созданием «KÖLEÑKE» работала команда отечественных специалистов. Автор сценария – Ернар Тилеубаев, режиссер-постановщик – Максат Аяпов, художник-постановщик – Даир Жиенкулов, исполнительный продюсер – Нуржигит Султанберди.

Кроме того, в основной программе фестиваля были представлены еще две работы «Қазақанимации» – фолк-хоррор «Su perisi» и драма «Shańyraq». Для обеих картин показ в Портленде стал первой презентацией международной аудитории.

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