Движение ограничили на трассах в регионах Казахстана

21 января в 10:00 в связи ухудшением походных условий вводятся ограничения для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

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В Костанайской области ограничение вводится на участке автодороги «Жезказган - Петропавловск» км 252-377 (от границы области Улытау до границы Акмолинской области).

В Акмолинской области - на участке автодороги «Жезказган - Петропавловск» км 377-445 (от границы Костанайской области до города Державинск).

В области Ұлытау - на участке автодороги «Жезказган - Петропавловск» км 137-252 (от села Ұлытау до границы Костанайской области).

Ориентировочное открытие дороги - 22 января в 08:00.

Также, по данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, снег, ветер, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на восьми участках автодорог республиканского значения.

«Астана - Ерейментау - Шидерты» 16-200 км,

уч. г. Астана - гр. Павлодарской обл. «Астана - Петропавловск» 18-232 км, «Екатеринбург - Алматы» 1291-1353 км,

«Астана - Кабанбай - Нура - Темиртау» 35-51 км (Акмолинская область).

«Ушарал - Достык - гр. КНР» 84-164 км (область Жетісу).

«Екатеринбург - Алматы» 1 353-1 426 км,

«Екатеринбург - Алматы» 1 505 - 1 584 км (Карагандинская область).

«Астана - Ерейментау - Шидерты» 200-254 км, (Павлодарская область).

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности - воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.