Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 29-31 августа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают синоптики, ожидаются заморозки.

По данным метеослужбы, в последние дни лета с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадения града. К концу периода на севере, востоке страны в ночные часы ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега.

Сильный дождь прогнозируется 29 августа в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, 30-31 августа в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. На западе, северо-западе, севере, востоке страны ночью и утром ожидается туман.

Температура воздуха:

На западе страны днем температура повысится от 18–23° до 25–30° тепла. В Мангистауской области существенных изменений не ожидается: основной температурный фон составит днем 25–35° тепла.

На северо-западе, севере, в центре страны прогнозируется понижение температуры: ночью от 10-15° до 0-5° тепла, в конце периода местами ожидаются заморозки до 3 градусов, днем от 15-25° до 10-15° тепла.

На востоке страны также ожидается понижение температуры. В ночные часы от 10-15° до 5-10° тепла, днем от 25-35° до 15-25° тепла.

В южных регионах Казахстана температурный фон составит около 10-20° ночью и 25-35° тепла днем.

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