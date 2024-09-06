«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944» Культура 6 сентября 2024 г. 1:31 138 Елена Брусиловская корреспондент Алматинского корпункта Неизвестные страницы в истории киноискусства открывает книга казахстанского кинорежиссера Игоря Гонопольского фото из архива Игоря Гонопольского Голоса из прошлого Эта прекрасно изданная книга наполнена голосами из прошлого, именно голосами, потому что ее героями стали люди, которых в далекую тыловую Алма-Ату забросила война. Это они создали здесь уникальную ЦОКС – Центральную объединенную киностудию на базе «Мосфильма» и «Ленфильма», где работали лучшие кинематографисты Советского Союза. Достаточно сказать, что среди них было 40 орденоносцев и 21 лауреат Сталинской премии. Их имена гремели на весь Союз – Григорий Александров, Любовь Орлова, Борис Чирков, Николай Крючков, братья Васильевы, Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Ольга Жизнева, Лидия Смирнова и многие другие. Директором ЦОКС был назначен работник союзного комитета Михаил Тихонов, его заместителем – Сергали Толыбеков. Художественным руководителем объединенной киностудии стал заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени Сергей Эйзенштейн – пожалуй, единственный на тот момент режиссер, снискавший мировую славу. Он был не только кинорежиссером, но и художником, сценаристом, теоретиком искусства, педагогом, доктором искусствоведения, автором фундаментальных работ по теории кинематографа. Благодаря фильму «Броненосец «Потемкин» имя Эйзенштейна стало синонимом советского кино 1920-х годов, а после войны, в 1958 году, в результате опроса киноведов из 26 стран в рамках всемирной выставки в Брюсселе «Броненосец «Потемкин» был признан «лучшим фильмом всех времен и народов». Сергей Эйзенштейн провел на казахстанской земле неполные три года. За это время им было написано более 20 статей по теории кино, он преподавал, выступал по радио, а главное – снимал здесь «Ивана Грозного», который позже также был назван «лучшим фильмом всех времен и народов». Об этом Игорь Гонопольский рассказал в своем документальном фильме «Эйзенштейн в Алма-Ате», снятом еще четверть века назад, и хотя лента по хронометражу тянула на полноценный художественный фильм, многое из отснятого материала, как это обычно бывает, просто не уместилось в фильме. Это были поистине бесценные свидетельства прошлого, ведь Игорю Марксовичу удалось заснять, по сути, целую эпоху, а годы ЦОКСа действительно были эпохой в истории советского кино, тогда еще были живы люди, которые работали вместе с Сергеем Эйзенштейном, в какой-то степени сохранился облик старого города и окрестностей, где шла работа над гениальным «Иваном Грозным». За десятилетия, что отделяют нас от того времени, не только личность Эйзенштейна, но и история Алма-Аты обросли мифами и легендами, поэтому книга Гонопольского особенно ценна тем, что в ней нет вымысла, она лишена мифотворчества, выстроена на конкретных фактах и правдиво показывает и рассказывает, как и что происходило в те годы. Продолжение следует Более 20 лет кинопленки, синхроны, как говорят киношники, не вошедшие в фильм «Эйзенштейн в Алма-Ате», а также многочисленные фотографии того периода хранились в личном архиве режиссера, но в какой-то момент, видимо, в жизнь вмешались законы драматургии, согласно которым ружье, висевшее в первом акте на стене, в последнем обязательно должно выстрелить, так и эти уникальные свидетельства о «звездном часе» военной Алма-Аты рано или поздно должны были увидеть свет. Это были воспоминания людей, работавших на киностудии вместе с Эйзенштейном, например, художника-гримера Раисы Аранышевой, которой Сергей Эйзенштейн подарил голливудский гримерный ящик, привезенный им из поездки по Европе и Америке, или первого в Казахстане пиротехника Елены Белоконь, которая рассказала, где и как снималось «взятие Казани». – Я решил все эти синхроны расшифровать, кроме того, у меня было очень много фотографий: только для фильма мы купили сто снимков в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве. Так родилась идея сделать книгу. Спонсора, к сожалению, найти не удалось, решил делать сам. В Архиве Президента, куда я обратился, чтобы дополнить книгу документами тех лет, мне помогли найти много материалов по алматинскому периоду жизни Эйзенштейна, некоторые впервые увидели свет в моей книге, – говорит Игорь Гонопольский. По законам кинодраматургии Книга начинается со сценария фильма «Эйзенштейн в Алма-Ате», следствием которого, собственно, и явилось издание, став его своеобразным продолжением. Сценарий написал талантливый Леонид Абрамович Гуревич, который жил в военные годы в Алма-Ате. Кстати, сама тема «Эйзенштейн в Алма-Ате» тоже появилась с подачи Гуревича. – Когда мы вместе с Абрамычем закончили работу над фильмом «Сцены у фонтана», у меня возникла своего рода творческая пауза, и я предложил снять вместе еще какой-нибудь фильм. Тогда-то он и назвал имя Эйзенштейна. Для меня это было неожиданностью. – Почему вдруг Эйзенштейн? – спрашиваю. – Ну, Эйзенштейн – это Алма-Ата, это война, – ответил он. А тогда близилось 50-летие со дня смерти и столетие со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Гуревич знал многих из тех, с кем в Алма-Ате работал Эйзенштейн, он составил список людей, которые могли бы что-то рассказать. Причем у большинства героев интервью брал сам Гуревич как автор сценария, а моя задача была организовывать и следить за съемочным процессом. Лишь у одного персонажа он отказался брать интервью – это был журналист Виктор Горохов, к которому Гуревич не чувствовал особой симпатии, – продолжает рассказ Игорь Гонопольский. Стоит отметить, что с этим Виктором Гороховым связана целая история. Волею судьбы он оказался в том же железнодорожном обозе, что вез московских и ленинградских кинематографистов в Алма-Ату. Молодой тогда Горохов взял с собой только что вышедший учебник «Основы кинорежиссуры» Льва Кулешова, показал эту книгу Эйзенштейну, который сказал: «А теперь мы будем ее похабить». И именитые кинодеятели за время пути разукрасили эту толстую книгу карикатурами, изречениями и автографами. Свой рисунок оставил в ней и Сергей Эйзенштейн – он помещен на обложке книги Игоря Гонопольского. На нем пунктиром прочерчен путь от Москвы до Алма-Аты, от кремлевской башни до казахской юрты, шанырака. По этой дороге с толстым портфелем идет человечек. На нижней части обложки еще один рисунок Эйзенштейна – царь Иван Грозный, а в самом верху – своего рода монограмма, придуманная Сергеем Михайловичем, – большая буква М, перечеркнутая линией, что создавало две буквы АА. Так Эйзен, как его звали друзья, соединил два главных города в своей жизни – оставленную Москву и войной избранную Алма-Ату. Раскадровка Как отметила во вступлении к книге доктор искусствоведения Гульнара Абикеева, книга «Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944» собрана не по традиционной схеме, когда одна глава переходит в другую. Она сделана по принципам киномонтажа, иногда как расширение рассказа, иногда как контрпункт. И это тоже не случайность, ведь книгу делал кинорежиссер, который привык смотреть на мир через объектив кинокамеры. Уже сами названия глав сразу привлекают внимание читателей – «Женщины», «Сталин», «Алма-Ата», «Иван Грозный». Каждая глава составлена из воспоминаний, например, Нины Зархи и Ильи Вайсфельда о женщинах, которых любил и которые любили Сергея Эйзенштейна, Наталья Трауберг, Лев Рошаль и другие вспоминают военную Алма-Ату, Раиса Аранышева, Борис Бунеев – съемки «Ивана Грозного». Все эти очень эмоциональные рассказы про голод, карточки, ночи на студии соседствуют с аналитическими текстами Наума Клеймана, с документами, статьями о ЦОКС, не говоря уже о рисунках, чертежах Эйзенштейна и многочисленных фотографиях. Через них встает в полный рост то время. – Мне хотелось показать неизвестного Эйзенштейна, ведь в разные периоды жизни он был очень разным. У него были триумфы, но были и обстоятельства, которые загоняли его в угол настолько, что он был близок к самоубийству, – говорит Игорь Марксович. – Если вспомнить того же «Ивана Грозного», то это был заказ самого Сталина. Можете себе представить как это все контролировалось! Дыхание «человека с трубкой», как сказал о Сталине Лев Рошаль, Эйзенштейн постоянно ощущал. Не случайно он называл фильм своей Голгофой, потому что «Грозный» потребовал от него титанических усилий, и прежде всего нравственных. Кстати, вторую серию своего фильма Эйзенштейн так и не увидел в прокате. Сталину вторая часть не понравилась, и фильм был положен на полку. Он вышел только в 1958 году, после смерти вождя. Вместе с тем Эйзенштейн успел отснять отдельные куски третьей серии, причем в цвете. Многие вспоминают Эйзенштейна веселым, открытым, молодым душой человеком, но на самом деле он был очень одинок. И мучительно страдал от этого одиночества, хотя никогда не показывал виду, и узнать об этом можно только прочтя его дневники и записки. А еще все его знавшие отмечали, что Эйзенштейн был человеком необыкновенной эрудиции, энциклопедистом. Он считал, что режиссер должен знать все. – Он действительно знал все, – не сомневается Игорь Гонопольский. – Эйзенштейн мог быть архитектором, если вы помните, у него отец был городским архитектором в Риге, и сам Сергей Михайлович учился в Институте гражданских инженеров, но он знал не только архитектуру как таковую, но и всю историю развития архитектуры, начиная с древнейших времен. А как он рисовал! Ведь он был потрясающим рисовальщиком, с десяти лет Эйзенштейн виртуозно рисовал комиксы, делал подробнейшие раскадровки всех своих фильмов. Он знал пять языков, причем на каждом говорил, как на родном. Я даже не знаю, чего он не знал. И все эти знания потом переплавлялись в фильмах. Это была гигантская умственная работа, может, поэтому его так рано и не стало. Этот колоссальный объем знаний в какой-то степени был использован и в «Иване Грозном». Причем после первой серии Эйзенштейн получил Сталинскую премию и орден Ленина, а после второй – инфаркт. Заказ от вождя – Вы не задумывались, почему в трудные военные годы, когда денег не хватало на пушки и снаряды, в Алма-Ате снимался «Иван Грозный»? – задается вопросом режиссер. – Да потому что эта картина была нужна Сталину как воздух. Более того, он хотел, чтобы ее увидел весь мир, и чтобы этот фильм сделал именно Эйзенштейн – режиссер, которого знал весь мир, можно сказать, прижизненный классик кино. Но Эйзенштейн уж очень откровенно его снял, естественно, что картина была запрещена. Сталин был недоволен тем, что у царя Ивана была, оказывается, совесть, потому что он терзал себя за свои грехи, каялся и просил прощения у Бога. Но государь, считал Иосиф Виссарионович, каяться не должен. А уж мучиться совестью – тем более. – Надо отметить, что Эйзенштейн был человеком суеверным, он понимал, насколько опасно прикасаться к личности Ивана Грозного. И тому в истории немало примеров – Карамзин умер на грозновском томе своей «Истории государства Российского», Алексей Константинович Толстой – на трилогии в стихах «Смерть Ивана Грозного», Алексей Николаевич Толстой – на драматической дилогии «Иван Грозный». Кстати, известно, что дату своей смерти Эйзенштейн буквально вытянул из находящегося тогда в Алма-Ате знаменитого ясновидца Вольфа Мессинга. «Вы умрете в 50 лет», – сказал тот. Так оно и произошло, – рассказывает Игорь Гонопольский. Город необыкновенной красоты В книге, пожалуй, впервые широко представлена Алма-Ата военного времени – мы видим ее весной, летом, осенью. Это был удивительный, ни на какой другой не похожий город, который поэт Владимир Луговской назвал «городом снов». Из воспоминаний кинорежиссера Григория Рошаля: «Не могу здесь не сказать несколько слов о том, что представляла из себя Алма-Ата в военные годы. Город необыкновенной красоты, город-сад, непрерывно звучащие маленькие ручейки, струящиеся по всем улицам Алма-Аты, небо с крупными звездами и огнями непотушенных фонарей». Очень интересно, с юмором рассказывает об Алма-Ате драматург, киносценарист Валерий Фрид: «Город был полон эвакуированными. Как называли их местные жители – «выковырованные». Эти выковырованные занимали частные квартиры. Художников и обслуживающий персонал студии селили в двух гостиницах. Гостиница попроще называлась «лепрозорий», а гостиница получше называлась «лауреатник». В лауреатнике жили Эйзенштейн, Рошаль, Барнет, Труберг и масса народу. Алма-Ата мне запомнилась прекрасными яблоками, которых сейчас, наверное, и в природе нет. Огромные, «апорт» назывались, налитые кровью, волдырями такими, сладкие. Такой апорт купишь или в чужом саду стащишь, и с черным пайковым хлебом такой прекрасный завтрак был! …Эйзенштейн в Алма-Ате жил также бедно, как и все остальные. Я дома у него не был, но видел его изделия. Он и замечательный оператор Андрей Москвин состязались в том, кто лучше сделает босоножки. Это делалось для членов семьи и отчасти на продажу. Они делали босоножки, и у Эйзенштейна даже был фирменный знак – буква М, перечеркнутая горизонтальной чертой. Босоножки были, кажется, кожаные и деревянная подошва. Ходили на базар и меняли на продукты». А вот что очень поэтично написал о городе в своем дневнике сам Эйзенштейн: «Такого листопада, как здесь, никогда в жизни не видел. Все улицы в деревьях – спасибо какому-то бывшему генерал-губернатору края, который сек тех, кто отказывался обсаживать улицы густыми аллеями берез и тополей. Желтые, красные, оранжевые листья сыплются золотым дождем на темно-серые улицы (асфальт). Лучи солнца проходят через эти золотые ширмы, золотят воздух. От опавших листьев весь город пахнет спитым чаем. Когда-нибудь, если удастся золотой дождь в венчании Ивана, буду врать, что осыпанье золотой листвы алма-атинской осени навело меня на эти мысли». Наследие Надо сказать, что до ЦОКС в Казахстане не было своего кинематографа, тем более игрового. Было снято лишь несколько небольших документальных фрагментов, например, о приезде в Алма-Ату первого поезда. Когда кинематографисты в 1944 году вернулись «на прежние квартиры», все оборудование они оставили своим друзьям и коллегам из Казахстана, чтобы здесь мог развиваться свой национальный кинематограф. Для некоторых казахских режиссеров, операторов и актеров, которым довелось прикоснуться к работе с большими мастерами, ЦОКС стал не только прекрасной школой, но и стимулом для собственного творчества. Как также свидетельствуют воспоминания, например Ильи Вайсфельда, Эйзенштейн с большим интересом открывал для себе казахскую литературу и в целом культуру: «Ауэзов нас поразил тонкостью суждений, необыкновенным взаимопониманием с Эйзенштейном. Вот такая у нас была встреча. Я очень полюбил казахов, в особенности казахских писателей». В физике есть понятие «парадокс времени», мне кажется, что искусство тоже обладает неким парадоксом – оно может преодолевать время, оставаясь при этом абсолютно современным. Истинное произведение искусства всегда потрясает. – Как-то я решил пересмотреть «Ивана Грозного» и был просто поражен, как потрясающе снят этот фильм! Такого кино сейчас нет, – убежден Игорь Гонопольский. – Это искусство настолько высокого уровня, до которого и сегодня могут дотянуться лишь единицы. В мировом кино не было и сейчас нет кинорежиссеров уровня Эйзенштейна. P. S. Буквально на днях Игорь Гонопольский получил из России новые материалы об алматинском периоде Эйзенштейна. Так что будем ждать продолжения книги. #культура #книга #история #Эйзенштейн #Игорь Гонопольский