Год единства и созидания

Уже стало доброй традицией в преддверии Нового года делиться­ с читателями основными итогами деятельности Главы государства Касым-Жомарта Токаева за год. Сегодня также хочу рассказать, какую масштабную работу Президент проделал в 2024 году, а также вкратце остановиться на ключевых преобразованиях и достижениях в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В этом году Глава государства посетил с рабочими поездками 11 регионов страны, где побывал на более чем 60 производственных и социально-культурных объектах, а также провел встречи с местным населением. Наряду с этим Президент принял участие в 41 мероприятии, включая форумы, совещания, заседания и др. Он также провел 137 встреч с политическими и общественными деятелями страны.

Приведу также немного статистики в нормативно-правовой сфере. В течение года Глава государства рассмотрел и подписал 3 979 документов. В том числе 95 законов, 319 указов, 81 распоряжение, 28 протоколов заседаний, 3 456 служебных документов (на 25.12.2024 г.).

Особенно насыщенной выдалась в 2024 году международная повестка. Касым-Жомарт Токаев совершил 23 зарубежных визита, принял участие в 19 многосторонних форумах и саммитах. В рамках международных мероприятий проведены 27 встреч Президента с зарубежными лидерами, 84 встречи с главами государств, правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных и региональных организаций, представителями деловых кругов. Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты 22 послов иностранных государств и провел 49 телефонных разговоров с лидерами зарубежных стран.

Теперь позвольте более детально остановиться на ключевых аспектах деятельности Касым-Жомарта Кемелевича.

Нынешний год в Казахстане начался с позитивных преобразований. 9 января Президент подписал Указ «Об измене­ниях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», преобразовав село Жетыген в город Алатау. Благодаря данной инициативе был заложен фундамент Alatau City, который будет возведен между городами Алматы и Қонаев в ближайшие годы. Большую заинтересованность в реализации данного урбанистического проекта выражают иностранные инвесторы.

Напомню, что Президент в ходе своего визита в Сингапур в текущем году провел встречи с потенциальными инвесторами, на которых обсуждались перспективы реализации проекта по превращению Алматинской агломерации в свободную экономическую зону. Кстати, этот вопрос Глава государства поднимал также и на других встречах с зарубежными предпринимателями.

Курултай провозгласил новую идеологию развития нации

Атырауская область не случайно была выбрана местом проведения третьего заседания Национального курултая. В этом регионе располагался древний город Сарайшык. На нынешнем курултае были провозглашены ключевые ценности, определяющие образ нашей нации, – независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Касым-Жомарт Токаев также призвал всех поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол. В реализацию данного поручения был принят Закон «Об обеспечении прав женщин и безопасности детей», ужесточающий уголовную ответственность за бытовое насилие, а также усиливающий защиту прав детей.

Кроме того, был подписан Закон «О противодействии торговле людьми». Также приняты законодательные правки, направленные на ужесточение ответственности за вандализм и нарушение общественного порядка, снижение игровой зависимости населения, запрещение вейпов. Наряду с депутатами Парламента активное участие в разработке этих важных документов приняли члены Национального курултая. Благодаря данным мерам в обществе постепенно укореняется принцип Закона и Порядка.

Пример нерушимого единства Как вы знаете, масштабные весенние паводки нанесли большой ущерб государству и населению. В десяти областях был введен режим ЧС местного масштаба. Хочу подчеркнуть, что Президент оперативно отреагировал на данную ситуацию и поручил немедленно эвакуировать людей в безопасные места, оказать им необходимую помощь. При этом Касым-Жомарт Кемелевич посетил три охваченных стихией региона (ЗКО, СКО, Костанайская область), где провел встречи с местными жителями, выслушал их нужды и чаяния. Ни один человек не остался без внимания. Государство выполнило все свои обязательства. Всем пострадавшим была оказана материальная и финансовая помощь. В частности, работавшие в пострадавших от наводнения регионах комиссии осмотрели 19 359 домов и дач. Для обеспечения жильем граждан на рынке недвижимости было приобретено 5 767 жилых домов. Полностью завершены ремонтные работы в 9 156 домах. Всего на решение этой задачи было выделено 54,7 млрд тенге. Также в кратчайшие сроки было построено 2 680 частных домов на сумму 64 млрд тенге. Кроме того, 36 455 семей получили единовременную социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 13,3 млрд тенге. 21 876 семьям выплачены компенсации в размере до 150 МРП на общую сумму 9,9 млрд тенге. На возмещение ущерба, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса, было направлено 12,1 млрд тенге. На выплаты пострадавшим субъектам хозяйствования в полном объеме рассмотрен вопрос о выделении Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областям дополнительных средств в размере 2,5 млрд тенге из корпоративного фонда «Демеу». За счет этих средств удовлетворено 40 обращений субъектов малого и среднего бизнеса. В целом региональные комиссии одобрили заявки 734 предпринимателей на 14,6 млрд тенге. Сумма помощи, выделенной государством на компенсацию потери скота, превысила 2,8 млрд тенге. Отрадно, что в критический момент наш народ продемонстрировал единство и сплоченность. Рост товарооборота На расширенном заседании Правительства, состоявшемся 7 февраля, Глава государства поставил ряд задач по обеспечению свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса. 10 мая Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по либерализации экономики». В сентябрьском Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства определил основные направления экономического развития страны на ближайшую перспективу. Правительство в течение года активно работало над реализацией поставленных задач. Так, по итогам I полугодия 2024 года валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 9,8 млрд долларов. В разрезе отраслей наибольший объем ПИИ был зафиксирован в горнодобывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, обрабатывающую промышленность. Объем инвестиций в основной капитал за январь – ноябрь 2024 года составил 15,8 трлн тенге. На сегодняшний день запущены 134 проекта на сумму порядка 795,9 млрд тенге, созданы 10,1 тыс. постоянных рабочих мест. Глава государства в ходе рабочих поез­док по регионам посетил ряд новых крупных предприятий. Расширение транспортно-логистических связей Несомненно, уходящий год стал плодотворным для развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана. Так, 28 февраля Президент в режиме телемоста дал старт открытию Транспортно-логистического центра в г. Сиане (КНР). Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС. Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сок­ратит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии. 3 июля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному марш­руту. ТМТМ проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее следует в страны Европы. Он станет эффективным транспортным маршрутом как в экономическом отношении, так и в плане сокращения времени доставок грузов. Также достигнута договоренность с Узбекистаном по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств и развитию Трансафганского направления. Кроме того, отремонтированы 1,4 тыс. км железнодорожных путей. Ведется работа по ремонту и строительству 12 тыс. км автомобильных дорог по всей стране. Будут запущены основные международные коридоры по таким направлениям, как Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань. Отдельно хочу отметить исполнение поручения Главы государства по строительству моста через Бухтарминское водохранилище. Объект, открытия которого жители Восточного Казахстана ждали много лет, введен в эксплуатацию. Важно, что мост облегчит транс­портную связанность с областным центром жителей Маркакольского, Курчумского районов, вынужденных до этого преодолевать водное препятствие на пароме. Следует отметить заинтересованность международных институтов развития в финансировании казахстанских проектов в сфере дорожной инфраструктуры. Так, Всемирный банк выделит 650 млн долларов на казахстанский проект в рамках Программы повышения устойчивости и связности транс­порта (TRACE). Данные инвестиции будут направлены на развитие Среднего коридора, в том числе на проведение ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда. Азиатский банк развития профинансирует строительство автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов. Социально значимые проекты По поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 217 школ на 460 тыс. новых ученических мест в городах и активно растущих населенных пунктах. На сегодняшний день введено в эксплуа­тацию 36 школ с контингентом порядка 43 тыс. детей. 15 объектов образования находятся в сельских населенных пунктах. Эти меры наглядно показы­вают, что в вопросе развития образовательной инфраструктуры равное внимание уделяется городским и сельским территориям. Также в течение нескольких лет реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». На сегодня завершено строительство 276 объек­тов первичной медико-санитарной помощи. Из них в 2023 году – 99 объектов, в 2024 году – 177. В 2025 году преду­смотрено строи­тельство 125 объек­тов. Кроме того, продолжается модернизация 32 районных больниц.