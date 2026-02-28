Открывая заседание, председатель агентства Дархан Жазыкбай отметил, что 2025-й стал годом институционального укрепления системы государственной службы. Одна из важных инициатив в данном направлении – разработка нового законопроекта «О государственной службе», который сейчас находится в Парламенте. Документ направлен на утверждение человекоориентированной модели поведения госслужащих.

– Особое внимание в нем уделено социальной защите государственных служащих. Законопроект закрепляет гарантии при служебных перемещениях, обязательную компенсацию за работу в выходные и праздничные дни, дополнительные дни отпуска в зависимости от трудового стажа. Предусматривается достойная социальная поддержка для тех, кто посвятил государственной службе долгие годы, – сказал Дархан Жазыкбай.

Он подчеркнул, что в прошлом году состоялся четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По его итогам он пополнился 50 квалифицированными отраслевыми специалис­тами по шести направлениям.

– Интерес к проекту продолжает рас­ти. Если в 2019 году желание принять участие в нем изъявили 13 тысяч граж­дан, то в 2025-м этот показатель достиг 32 тысяч. В целом из 450 граждан, включенных в резерв, 337 в настоящее время работают в различных сферах, – сообщил глава агентства.

Региональные кадровые резервы также продемонстрировали хорошие результаты: из 538 резервистов 260 назначены на новые должности, в том числе 193 – на руководящие позиции в местных исполнительных органах.

Дархан Жазыкбай подчеркнул, что в 2025 году процессы отбора на госслужбу и управления кадрами полностью цифровизированы. Сейчас онлайн-отбор охватывает 94 государственных органа. Благодаря этому на одну вакансию претендуют семь кандидатов. Уровень конкуренции увеличился в 3,5 раза.

С помощью Единой кадровой системы полностью автоматизировано кадровое делопроизводство в бюджетных организациях. Как отметил глава агентства, к системе подключено 2,9 тыс. организаций, сформированы цифровые профили 482 тыс. сотрудников. Внедрены и механизмы проактивного контроля, реализована функция автоматического выявления конфликта интересов.

Агентство ведет активную работу и по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Так, в Академии госуправления запущена магистерская программа «Цифровое государственное управление», соз­дана лаборатория ИИ. По программе AI Qyzmet обучение прошли более 52 тыс. административных служащих, а в рамках программы AI Governance 500 – 100 политических служащих.

– Международная практика показывает, что внедрение ИИ-решений в HR-процессы позволяет снизить операционные расходы и повысить точность кадрового прогнозирования. Для реализации этого потенциала разрабатывается единая экосистема AI HR. В нее будут интегрированы инструменты интеллектуального подбора кандидатов и видеоанализа профессиональных компетенций, – сказал председатель агентства.

Особое внимание – защите прав госслужащих и соблюдения норм этики. Как отметил Дархан Жазыкбай, в 2025 году выявлено более 19 тыс. нарушений. В рамках профилактической работы проведено свыше 28 тыс. мероприятий. Для дебюрократизации госаппарата разработано 1 335 предложений, из которых 406 реализованы. По итогам проведенных анализов агентство приняло меры по предотвращению рисков на миллиарды тенге.

В ходе коллегии выступил депутат ­Мажилиса Марат Башимов, коснувшийся законопроекта о государственной службе, который сейчас рассматривается в Парламенте.

– Социальная гарантия защищенности государственных служащих в любой стране связана с национальной безопасностью, ведь госслужащие – опора государственности. Закон о госслужбе призван реализовать на деле многие вопросы, которые годами не решались, – считает депутат.

Председатель общественного совета АДГС Бибигуль Агибаева подчеркнула, что реформы, которые проводятся в агентстве, направлены на защиту прав госслужащих.

– Я, как эксперт в области трудового права, для себя отметила такие нормы, как введение режима неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Это очень важно, особенно для беременных женщин и государственных служащих, имеющих инвалидность первой и второй группы, – сказала ­Бибигуль Агибаева.

В завершение коллегии председатель агентства Дархан Жазыкбай отметил, что в этом году продолжится работа по развитию эффективной, открытой и ориентированной на результат модели государственной службы.