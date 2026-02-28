Рассчитывать на конкретный результат

Итоги года
2
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

На расширенном заседании коллегии Агентства по делам государственной службы подвели итоги работы за 2025 год.

Фото АДГС

Открывая заседание, председатель агентства Дархан Жазыкбай отметил, что 2025-й стал годом институционального укрепления системы государственной службы. Одна из важных инициатив в данном направлении – разработка нового законопроекта «О государственной службе», который сейчас находится в Парламенте. Документ направлен на утверждение человекоориентированной модели поведения госслужащих.

– Особое внимание в нем уделено социальной защите государственных служащих. Законопроект закрепляет гарантии при служебных перемещениях, обязательную компенсацию за работу в выходные и праздничные дни, дополнительные дни отпуска в зависимости от трудового стажа. Предусматривается достойная социальная поддержка для тех, кто посвятил государственной службе долгие годы, – сказал Дархан Жазыкбай.

Он подчеркнул, что в прошлом году состоялся четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По его итогам он пополнился 50 квалифицированными отраслевыми специалис­тами по шести направлениям.

– Интерес к проекту продолжает рас­ти. Если в 2019 году желание принять участие в нем изъявили 13 тысяч граж­дан, то в 2025-м этот показатель достиг 32 тысяч. В целом из 450 граждан, включенных в резерв, 337 в настоящее время работают в различных сферах, – сообщил глава агентства.

Региональные кадровые резервы также продемонстрировали хорошие результаты: из 538 резервистов 260 назначены на новые должности, в том числе 193 – на руководящие позиции в местных исполнительных органах.

Дархан Жазыкбай подчеркнул, что в 2025 году процессы отбора на госслужбу и управления кадрами полностью цифровизированы. Сейчас онлайн-отбор охватывает 94 государственных органа. Благодаря этому на одну вакансию претендуют семь кандидатов. Уровень конкуренции увеличился в 3,5 раза.

С помощью Единой кадровой системы полностью автоматизировано кадровое делопроизводство в бюджетных организациях. Как отметил глава агентства, к системе подключено 2,9 тыс. организаций, сформированы цифровые профили 482 тыс. сотрудников. Внедрены и механизмы проактивного контроля, реализована функция автоматического выявления конфликта интересов.

Агентство ведет активную работу и по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Так, в Академии госуправления запущена магистерская программа «Цифровое государственное управление», соз­дана лаборатория ИИ. По программе AI Qyzmet обучение прошли более 52 тыс. административных служащих, а в рамках программы AI Governance 500 – 100 политических служащих.

– Международная практика показывает, что внедрение ИИ-решений в HR-процессы позволяет снизить операционные расходы и повысить точность кадрового прогнозирования. Для реализации этого потенциала разрабатывается единая экосистема AI HR. В нее будут интегрированы инструменты интеллектуального подбора кандидатов и видеоанализа профессиональных компетенций, – сказал председатель агентства.

Особое внимание – защите прав госслужащих и соблюдения норм этики. Как отметил Дархан Жазыкбай, в 2025 году выявлено более 19 тыс. нарушений. В рамках профилактической работы проведено свыше 28 тыс. мероприятий. Для дебюрократизации госаппарата разработано 1 335 предложений, из которых 406 реализованы. По итогам проведенных анализов агентство приняло меры по предотвращению рисков на миллиарды тенге.

В ходе коллегии выступил депутат ­Мажилиса Марат Башимов, коснувшийся законопроекта о государственной службе, который сейчас рассматривается в Парламенте.

– Социальная гарантия защищенности государственных служащих в любой стране связана с национальной безопасностью, ведь госслужащие – опора государственности. Закон о госслужбе призван реализовать на деле многие вопросы, которые годами не решались, – считает депутат.

Председатель общественного совета АДГС Бибигуль Агибаева подчеркнула, что реформы, которые проводятся в агентстве, направлены на защиту прав госслужащих.

– Я, как эксперт в области трудового права, для себя отметила такие нормы, как введение режима неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Это очень важно, особенно для беременных женщин и государственных служащих, имеющих инвалидность первой и второй группы, – сказала ­Бибигуль Агибаева.

В завершение коллегии председатель агентства Дархан Жазыкбай отметил, что в этом году продолжится работа по развитию эффективной, открытой и ориентированной на результат модели государственной службы.

#итоги #АДГС

Популярное

Все
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначенные глупцами
Путешествие по Заполярью
Книги «вышли» к читателям
Ярмарка вакансий в Уральске
Из поколения Победителей
Помощь для детей и родителей
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
История региона в живописи
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Основной закон в эпоху трансформаций
Уйти или остаться?
Промышленный рост и новые квартиры
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

В ожидании Олимпиады
Более 5 тысяч СМИ зарегистрировано в Казахстане
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и дост…
В 2025 году в Казахстане построили 162 школы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]