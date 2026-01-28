Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2025 год стал для медиасферы Казахстана периодом системных реформ, институционального развития и укрепления профессиональных стандартов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, в РК зарегистрировано 5 029 средств массовой информации, в том числе 306 иностранных. Только за 2025 год в стране было зарегистрировано 515 новых СМИ.

Одним из важных направлений стала поддержка отечественных печатных изданий. Согласно закону, подписанному Главой государства 18 июля 2025 года, в новый Налоговый кодекс включены нормы о введении пониженной ставки НДС в размере 10% на оборот от реализации отечественных периодических печатных изданий.

Также в 2025 году министерство разработало проекты Законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа».

Активно развивается и международное сотрудничество. Реализованы крупные совместные проекты с Турцией — завершено производство 100-серийного сериала «Қайта оралған Үміт», с Китаем — снят первый совместный казахстанско-китайский телесериал «Іледе күтемін…», а также с Российской Федерацией — создан восьмисерийный художественный сериал «Аллигатор».