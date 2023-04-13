Хищения на 45,5 млн тенге выявили в компании "Богатырь Көмір"

Хищение бюджетных средств руководителями среднего звена ТОО «Богатырь Көмір» выявили в городе Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео пресс-службы АФМ

В незаконном обогащении в товариществе «Богатырь Көмір» подозревают директора автобазы вместе с другими работниками руководящих должностей. Они систематически совершали хищения товарно-материальных ценностей и причинили ущерб в 45,5 млн тенге.

«Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитации их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали.

Данные лица задержаны. Похищенные двигатели и коробки переключения передач на грузовые автомашины изъяты», – отметили в АФМ.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Такую меру пресечения суд применил в связи с их полным раскаянием и признанием вины.

Досудебное расследование продолжается.