День специалиста боевой подготовки отмечают в Казахстане

Новый порядок реализуется во всех видах ВС, родах войск, воинских частях и учреждениях

Фото: пресс-служба Минобороны

Летопись центрального органа боевой подготовки Вооруженных сил берет начало 14 августа 1992 года. В этот день в структуре Минобороны было создано профильное подразделение и учреждена должность заместителя министра обороны по боевой подготовке – начальника управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В компетенции Департамента боевой подготовки – организация процесса воинского обучения, достижение и совершенствование необходимого уровня подготовки военнослужащих. Важной составляющей этой работы является обеспечение слаженности подразделений и органов военного управления, необходимой для успешного выполнения задач по предназначению.

В современных условиях с учетом изменения характера и способов ведения вооруженной борьбы, департамент реализует комплекс мероприятий по обновлению подходов к организации боевой подготовки и повышению ее эффективности.

В 2026 году с летнего периода обучения Вооруженные силы перешли на годичный цикл. Новый порядок реализуется во всех видах Вооруженных сил, родах войск, воинских частях и учреждениях.

В ходе одиночной подготовки на первом этапе военнослужащий проходит базовую общевойсковую подготовку, затем – по военно-учетной специальности. Следующим этапом становится слаживание подразделений – от отделений и взводов до рот и батальонов.

По новому порядку неделя боевой готовности проводится после завершения молодыми бойцами курса общевойсковой подготовки. Такой подход позволяет оценивать уровень освоения ими базовых знаний и навыков.

В рамках перехода на новый цикл пересмотрено также содержание программы боевой подготовки. Разработаны новые нормативы по общевойсковым предметам и единый курс стрельб, обновлен формат командирской подготовки, а также внедряется программный модуль «Бес қару». Он позволяет проводить планирование и учет мероприятий боевой подготовки в электронном формате.

В текущем году управление физической подготовки было передано в ведение Департамента боевой подготовки, что позволило объединить физическую и боевую подготовку военнослужащих в единый процесс обучения.

Важным направлением развития боевой подготовки остается совершенствование полигонной инфраструктуры и тренажерной базы. Современные технические средства позволяют моделировать различные тактические сценарии и отрабатывать действия военнослужащих в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

За организацией и развитием системы боевой подготовки стоит ежедневная работа командиров и специалистов соответствующих органов. Они планируют и координируют подготовку, совершенствуют содержание занятий, внедряют современные методы обучения и контролируют уровень подготовки военнослужащих.

Именно от их профессионализма, опыта и ответственности во многом зависит готовность личного состава уверенно действовать и выполнять поставленные задачи. Их труд является важной составляющей боевой готовности войск и укрепления обороноспособности государства, подчеркнули в Минобороны.