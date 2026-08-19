Женщины, мир и безопасность

Как заявил начальник центра полковник Валихан Байкенов, миротворчество в современных условиях требует от военнослужащих не только высокой профессиональной подготовки, но и глубокого понимания особенностей общества, в котором они выполняют свою миссию.

– Гендерный аспект является неотъемлемой частью эффективной защиты гражданского населения и обеспечения устойчивого мира. Для Казахстана участие женщин в миротворчес­кой деятельности – важное нап­равление дальнейшего развития национального миротворческого потенциала. Подготовка миро­творцев в Казахстане строится с учетом международных стандартов и практического опыта. Участники курса получают знания, которые непосредственно применимы при выполнении задач по защите гражданского населения, предупреждению насилия и взаимодействию с местными сообществами. Мы рассматриваем подобные образовательные программы как важный вклад в повышение профессиональной компетентности казахстанских миротворцев и укрепление международного сотрудничества в сфере поддержания мира и безопасности, – подчеркнул Валихан Байкенов.

Курсы проходили на английском языке с привлечением экс­пертов Структуры «ООН-Женщины», а также специалистов в области международного гуманитарного права и гендерной политики. Помимо слушателей из Казахстана и представителей ОБСЕ обучение прошли военнослужащие из Армении, Китая, Франции, Японии и Пакистана.