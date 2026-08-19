Женщины, мир и безопасность

Армия
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Центре миротворческих операций Министерства обороны (KAZCENT) прошли занятия по курсу «Гендерные аспекты в миро­творческих операциях ООН». Участники изучили принципы гендерного равенства в условиях вооруженных конфликтов и техногенных катастроф, особеннос­ти защиты наиболее уязвимых категорий населения, включая женщин, детей и пожилых людей, а также вопросы предотвращения насилия в отношении гражданского населения. Особое внимание было уделено выполнению резолюции Совета Безопас­ности ООН «Женщины, мир и безопасность», роли женщин в миротворческой деятельности и эффективному взаимодействию миротворцев с местным населением.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как заявил начальник центра полковник Валихан Байкенов, миротворчество в современных условиях требует от военнослужащих не только высокой профессиональной подготовки, но и глубокого понимания особенностей общества, в котором они выполняют свою миссию.

– Гендерный аспект является неотъемлемой частью эффективной защиты гражданского населения и обеспечения устойчивого мира. Для Казахстана участие женщин в миротворчес­кой деятельности – важное нап­равление дальнейшего развития национального миротворческого потенциала. Подготовка миро­творцев в Казахстане строится с учетом международных стандартов и практического опыта. Участники курса получают знания, которые непосредственно применимы при выполнении задач по защите гражданского населения, предупреждению насилия и взаимодействию с местными сообществами. Мы рассматриваем подобные образовательные программы как важный вклад в повышение профессиональной компетентности казахстанских миротворцев и укрепление международного сотрудничества в сфере поддержания мира и безопасности, – подчеркнул Валихан Байкенов.

Курсы проходили на английском языке с привлечением экс­пертов Структуры «ООН-Женщины», а также специалистов в области международного гуманитарного права и гендерной политики. Помимо слушателей из Казахстана и представителей ОБСЕ обучение прошли военнослужащие из Армении, Китая, Франции, Японии и Пакистана.

#армия #гендерное равенство #KAZCENT

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