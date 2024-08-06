Какие лекарства аптеки не смогут выставлять на витрины

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект изменений в правила оптовой и розничной реализации лекарств и медицинских изделий Минздрава размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно действующим правилам, в торговом зале аптеки в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарства, реализуемые без рецепта врача. Пункт дополнен уточнением о недопущении размещения на витрине лекарств, подлежащих рецептурному отпуску.

Также документ уточняет, что информация о неправильно выписанных рецептах передается в территориальные подразделения госоргана в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и для сведения руководителю соответствующей медицинской организации.