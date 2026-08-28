Аида Балаева поручила усилить контроль за качеством медицинских услуг

Анализ обращений граждан показывает, что основные вопросы связаны со сроками ожидания приема и диагностики, доступностью узких специалистов, маршрутизацией пациентов, лекарственным обеспечением и состоянием отдельных объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством исполняющей обязанности заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам повышения качества медицинских услуг в системе первичной медико-санитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Открывая совещание, Аида Балаева отметила, что благодаря особому вниманию Главы государства в развитие системы здравоохранения направляются значительные средства, последовательно обновляются медицинская инфраструктура и оборудование. Вместе с тем ключевым вопросом остается качество оказываемых услуг. В регионах по-прежнему сохраняются проблемы, требующие системного решения и усиления общественного контроля.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Акмарал Альназарова доложила, что ведомство продолжает совершенствовать подходы к организации ПМСП. Работа охватывает расширение возможностей приема пациентов, развитие сестринского дела, цифровизацию, модернизацию инфраструктуры и усиление контроля за качеством медицинской помощи.

За последние два года продолжительность приема участкового врача увеличена с четырех до шести часов, что позволило сократить срок ожидания приема с семи до одного –трех дней.

Значительная часть процессов переведена в цифровой формат. В электронном виде оформляются листы временной нетрудоспособности, рецепты и 13 видов медицинских справок. Это позволило сократить объем бумажного документооборота и количество повторных обращений пациентов, а также снизить административную нагрузку на врачей. 

Для оказания экстренной помощи на уровне ПМСП за последние два года открыто 684 кабинета неотложной помощи и сформировано 988 мобильных бригад, обслуживающих вызовы четвертой категории.

По поручению Аиды Балаевой, в педиатрии на базе ПМСП были усилены профильные отделения, открыто около 450 кабинетов развития и раннего вмешательства для выявления случаев патологий у детского населения. 

Продолжается цифровизация лекарственного обеспечения. Через сервис «Социальный кошелек» выписано 9,6 млн электронных рецептов — 86% от их общего количества. Благодаря оптимизации планирования закупочные процедуры на 2027 год начались более чем на четыре месяца раньше, чем в предыдущие годы. Напомним, соответствующее поручение было дано вице-премьером, в этой связи обеспеченность медицинских организаций лекарственными средствами на сегодняшний день составляет 91%.

Однако одним из ключевых показателей эффективности ПМСП остается обратная связь от пациентов. За первое полугодие 2026 года при 62 млн посещений организаций первичной медико-санитарной помощи поступило 2 925 жалоб. Они преимущественно касались доступности узких специалистов, записи и маршрутизации пациентов, соблюдения медицинской этики, своевременности диспансерного наблюдения и лекарственного обеспечения.

Наибольший рост числа жалоб зафиксирован в Мангистауской области — в 4,3 раза, Восточно-Казахстанской области — в 2,6 раза, Карагандинской области — в 2,3 раза, Акмолинской области — в 2,1 раза и Астане — в два раза.

Отдельно на совещании рассмотрено совершенствование системы стимулирования медицинских работников ПМСП. Автоматизация стимулирующего компонента подушевого норматива позволила снизить субъективность при распределении выплат и связать финансовое поощрение с фактическими результатами работы. Средний размер стимулирующих выплат составил 600 тыс. тенге, что на 15% больше, чем в 2024 году. В текущем году более 1 тыс. участков получили выплаты свыше 1 млн тенге за достижение установленных показателей. Кроме того, по поручению исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра на сегодняшний день вводятся стимулирующие выплаты работникам ПМСП за непрерывный стаж, что должно положительно повлиять на повышение качества профилактических программ.

По итогам совещания в регионах поручено создать специальные штабы с участием опытных врачей, депутатов маслихатов и членов общественных советов. Они должны провести детальный анализ деятельности государственных и частных поликлиник, а также стационаров, изучить причины поступления жалоб и внести предложения в отношении медицинских организаций, систематически демонстрирующих низкое качество обслуживания. 

Особое внимание поручено уделить ситуации в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях, а также в Астане и Алматы. По каждому из этих регионов необходимо представить отдельный анализ причин низких показателей.

Кроме того, поручено дополнить систему оценки ПМСП индикаторами, разработанными Министерством здравоохранения, усовершенствовать механизмы поощрения лучших медицинских организаций и пересмотреть подходы к финансированию поликлиник, которые на протяжении трех лет остаются в числе аутсайдеров.

Также поставлена задача внести изменения в нормативные документы, регулирующие оплату медицинских услуг, с учетом обновленных индикаторов оценки пациентами. Отдельное внимание необходимо уделить совершенствованию механизмов квотирования, чтобы обеспечить своевременную госпитализацию и проведение срочных операций. В отношении руководителей медицинских организаций, в которых принятые меры не приведут к улучшению ситуации, поручено принять соответствующие управленческие и кадровые решения.

В завершение Аида Балаева особо подчеркнула, что вопросы качества оказания медицинских услуг должны находиться на системном контроле местных исполнительных органов и профильного министерства.

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