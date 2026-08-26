Уникальная операция в Алматы дала 5-летней девочке шанс снова ходить

Здравоохранение
Айман Аманжолова
корреспондент

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы успешно проведен первый этап уникального хирургического лечения 5-летней девочки, получившей тяжелые травмы в результате ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сложнейшую операцию выполнили травматологи больницы совместно с ведущим специалистом Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ (Российская Федерация) Павлом Бортулёвым в рамках международного мастер-класса.

По словам директора ДГКБ №2 Марата Рабандиярова, данный клинический случай относится к числу наиболее сложных в детской травматологии, а проведенная операция стала ярким примером практически микрохирургической работы.

«Визит российского эксперта и проведение мастер-класса были организованы при поддержке Общественного фонда «Добровольное общество Милосердие», который на протяжении многих лет содействует развитию детского здравоохранения, повышению квалификации медицинских специалистов и внедрению современных методов лечения для наших казахстанских детей”,- отметил Марат Рабандияров.

Год назад ребенок получил множественные травмы, включая оскольчатый перелом бедренной кости и тяжелую черепно-мозговую травму. Девочка длительное время находилась в коме, а последствия тяжелого состояния привели к развитию крайне редкого и сложного осложнения:  вокруг левого тазобедренного сустава начала формироваться костная ткань, постепенно отдельные мышцы и мягкие ткани превратились в плотные костные образования. Это почти полностью заблокировало сустав и лишило девочку возможности нормально двигать ногой.

Операцию осложняло прохождение крупных сосудов и нервов внутри патологических костных образований. Любое неосторожное движение хирурга могло привести к серьезным осложнениям. Во время многочасовой операции врачи тщательно выделили жизненно важные структуры и удалили гетеротопический оссификат, сохранив окружающие ткани.

«Перед нами стояла очень сложная задача. Необходимо было полностью удалить патологические костные образования, при этом сохранить сосуды, нервы и окружающие ткани. Работа требовала максимальной точности буквально на каждом миллиметре», — рассказал заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлан Садырбалин.

Благодаря ювелирной работе специалистов удалось восстановить подвижность тазобедренного сустава. В первые дни после операции девочка начала лечебную физкультуру. Специалисты постепенно разрабатывают сустав и восстанавливают объем движений. Лечение продолжится: на втором этапе планируется реконструктивная операция для коррекции деформации бедренной кости. Врачи надеются, что комплексное лечение позволит ребенку восстановить движения, самостоятельно ходить и вернуться к полноценной жизни.

#ДТП #Алматы #девочка #операция

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