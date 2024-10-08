Спасатели потушили пожар на границе с Россией

Фото: МЧС

В ходе мониторинга термальных точек сотрудники ДЧС зафиксировали очаг возгорания на территории России вблизи границы с Житикаринским районом Костанайской области. Огонь быстро распространился и перешел на территорию Казахстана.

Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также погодными условиями в виде ветра, что способствовало быстрому распространению огня.