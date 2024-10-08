Спасатели потушили пожар на границе с Россией

Погодные условия способствовали быстрому распространению огня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В ходе мониторинга термальных точек сотрудники ДЧС зафиксировали очаг возгорания на территории России вблизи границы с Житикаринским районом Костанайской области. Огонь быстро распространился и перешел на территорию Казахстана.
Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также погодными условиями в виде ветра, что способствовало быстрому распространению огня.
«Благодаря быстрой реакции спасателей и координации с пограничной службой и другими органами, удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар на территории Казахстана на площади 1 400 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате природного пожара никто не пострадал», – говорится в сообщении.