Более 10 новорожденных погибли при пожаре в Пакистане

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Geo News, при пожаре в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде погибли не менее 14 новорожденных, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По меньшей мере 14 новорожденных погибли в результате пожара в родильном отделении гинекологического отделения больницы. Пожар начался после взрыва компрессора кондиционера внутри родильного отделения», — говорится в тексте публикации.

Уточняется, что в настоящий момент спасательные команды работают над тушением пожара.