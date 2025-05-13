Компания Presight открыла региональный офис в Астане

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках официального визита в Казахстан Наследного Принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В целях реализации ключевых инициатив в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в Казахстане компания Presight открыла офис в Астане для поддержки проектов в стране и расширения операционной деятельности. Новый офис, расположенный на территории «ЭКСПО», выполняет функцию регионального хаба в Центральной Азии. На данный момент в офисе работает более 40 казахстанских специалистов, что подчеркивает приверженность компании развитию местных кадров и вклад в цифровую трансформацию страны.

Во время официальной церемонии при участии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда были подписаны следующие соглашения с участием Presight:

– соглашение о поставке двух кластеров суперкомпьютеров Nvidia H200 для создания высокопроизводительного вычислительного центра в рамках цифровой трансформации Казахстана;

– соглашение о создании центра обработки данных для обслуживания цифровой инфраструктуры «умного города» в Астане.

Проекты Presight укрепляют позиции Казахстана как регионального лидера в сфере искусственного интеллекта. На базе центра Alem.AI в Астане будет создан ситуационный центр, который станет интеллектуальным ядром городской инфраструктуры столицы. Эта передовая платформа обеспечит интеллектуальный мониторинг и принятие решений в таких ключевых областях, как энергетика, общественная безопасность и управление городской инфраструктурой.

«Открытие регионального офиса Presight в Астане – это важный шаг к укреплению нашего статуса как центра инноваций и технологий в Центральной Азии. Мы уверены, что сотрудничество с такими ведущими компаниями, как Presight, позволит нам не только развивать цифровые решения, но и создавать новые возможности для бизнеса и общества в целом. Это также станет значимым вкладом в развитие искусственного интеллекта в нашей стране, открывая новые горизонты для его применения в различных отраслях», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности РК Жаслан Мадиев.

«Открытие офиса в Астане — это значимый этап в международной экспансии Presight. Для нас большая честь, что именно Казахстан стал первой страной, где компания начала свою региональную деятельность в Центральной Азии. Это отражает нашу глубокую приверженность поддержке цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта в стране. Создание зарубежного офиса на территории ЭКСПО подтверждает нашу уверенность в стратегическом видении, лидерстве и талантах Казахстана. Мы гордимся тем, что можем внести вклад в развитие местной экспертизы и формирование более умного, технологичного будущего для страны», -отметил генеральный директор Presight Томас Прамотедхам.

Проект «умного города» в Астане реализуемый компанией Presight укрепит позиции Казахстана как регионального лидера в области искусственного интеллекта и станет ориентиром на глобальном уровне в сфере цифровизации. Проект направлен на повышение общественной безопасности, эффективное управление городской инфраструктурой в реальном времени, устойчивое энергопотребление и развитие сервисов, ориентированных на потребности граждан. Примечательно, что 60% проекта реализуется с участием казахстанских поставщиков, что обеспечивает высокий уровень вовлеченности локального бизнеса и вклад в экономику страны.  

Официальный государственный визит шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна символизирует прочные двусторонние отношения между ОАЭ и Казахстаном, основанные на доверии, стратегическом партнёрстве и общей приверженности ускорению цифровой трансформации столиц. Этот визит подчёркивает стремление обеих стран продвигать совместные инициативы в области передовых технологий, направленных на повышение качества жизни и устойчивое развитие. Сотрудничество Presight с Казахстаном осуществляется при полном содействии и поддержке руководства обеих стран. Этот партнёрский союз отражает общее стремление использовать возможности ИИ для устойчивого социально-экономического развития.

Справочно:

Presight — публичная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Абу-Даби (ADX), мажоритарным акционером которой является G42 — ведущая технологическая группа, базирующаяся в ОАЭ. Presight является глобальным лидером в области аналитики больших данных, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Компания объединяет экспертизу в области ИИ, аналитики и интерпретации различных данных для обеспечения принятия решений, способствующих экономическому развитию и формированию безопасного, здорового и устойчивого общества. С помощью своей линейки решений на базе генеративного ИИ Presight помогает государственным и частным организациям быстрее реализовывать ИИ-стратегии и достигать значимых результатов.

 

#Казахстан #сотрудничество #бизнес #ОАЭ

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