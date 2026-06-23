От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка

Сладости, растительное масло и высококачественная говядина из Костанайской области сегодня поставляются в десятки стран мира. Корреспондентам показали предприятия, которые стали успешными экспортерами и продолжают наращивать производство благодаря модернизации и поддержке Экспортно-кредитного агентства Казахстана (ЭКА), (дочерняя организация Холдинга «Байтерек»)

Первой точкой пресс-тура стала фабрика «Баян Сулу» — один из самых известных брендов казахстанской пищевой промышленности. Предприятие работает уже более полувека и сегодня входит в число крупнейших производителей кондитерских изделий страны.

Производственные линии предприятия выпускают свыше 300 наименований продукции. Здесь производят шоколад, карамель, вафли, печенье, конфеты, мармелад, зефир и другие изделия, которые хорошо известны не только казахстанским потребителям. Ежегодно фабрика производит более 80 тысяч тонн продукции. При этом значительная часть объемов отправляется за пределы страны.

Одним из основных факторов развития экспортных поставок АО «Баян Сулу» является поддержка ЭКА, позволяющая компании страховать экспортные контракты и получать доступ к предэкспортному финансированию. Благодаря этим инструментам предприятие обеспечивает стабильные поставки продукции на внешние рынки и расширяет географию экспорта.

«Сегодня 44 процента произведенной продукции направляется на экспорт. Нашими основными рынками остаются Россия, Китай, Монголия, Армения. Увеличивается присутствие в Узбекистане. Мы видим возможности для дальнейшего роста и продолжаем работать над расширением географии поставок», — рассказал начальник отдела маркетинга АО «Баян Сулу» Алексей Зюбанов.

Одним из факторов успешного развития предприятия стала постоянная модернизация производства. Компания регулярно инвестирует в новое оборудование, совершенствует технологии и разрабатывает новые виды продукции с учетом требований зарубежных рынков.

Следующим объектом посещения стал завод «Промбаза-7», расположенный в Федоровском районе. За несколько лет предприятие превратилось в одного из крупнейших переработчиков масличных культур региона.

История развития компании показывает, насколько быстро может расти производство при наличии спроса и эффективной бизнес-модели. Если на старте завод перерабатывал всего 24 тонны сырья в сутки, то сегодня этот показатель достиг 200 тонн.

На предприятии производится рафинированное и нерафинированное масло, продукция холодного отжима, а также кормовой шрот. Часть сырья обеспечивается собственным сельскохозяйственным производством.

Особенность предприятия заключается в полном цикле переработки — от приема сырья до выпуска готовой продукции в потребительской упаковке. Продукция завода поставляется в Китай, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Польшу, Италию и другие страны.

«Благодаря гарантиям Экспортно-кредитного агентства мы можем привлекать финансирование для закупки сырья и увеличивать объемы переработки. Это напрямую влияет на экспорт и валютную выручку страны», — отметил учредитель компании Мухаметжан Акулов.

Завершающей точкой маршрута стало предприятие «Терра» в Карабалыкском районе. Компания специализируется на разведении крупного рогатого скота мясного направления и производстве высококачественной говядины.

Масштабы хозяйства впечатляют. В структуре компании находятся десятки тысяч гектаров земель, собственная кормовая база и крупные откормочные площадки. Ежегодно предприятие производит около 3,8 тысячи тонн мяса. Почти половина продукции поставляется за рубеж. Среди экспортных направлений — Узбекистан, Таджикистан, другие страны Центральной Азии, а также Япония.

По словам управляющего директора ТОО «Терра» Марата Утельбаева, только за последние 5 лет предприятие экспортировало около 11 тысяч тонн мяса на сумму свыше 40 млрд тенге.

«Поддержка Экспортно-кредитного агентства помогает нам получать банковское финансирование в тех случаях, когда собственных залогов недостаточно. Для производственного бизнеса это критически важный инструмент развития», — подчеркнул он.

На предприятии активно внедряются принципы безотходного производства. Побочные продукты переработки используются для выпуска мясокостной муки, которая применяется в качестве удобрения и кормовой добавки.

Участники пресс-тура смогли увидеть, что за сухими цифрами экспортной статистики стоят реальные производства, инвестиции и сотни рабочих мест. Каждое из посещенных предприятий демонстрирует собственную модель развития, однако всех их объединяет стремление создавать конкурентоспособную продукцию и продвигать бренд Made in Kazakhstan на международных рынках.

Сегодня Костанайская область уверенно подтверждает статус одного из промышленных и аграрных центров страны. А успех местных предприятий показывает, что казахстанская продукция способна успешно конкурировать с зарубежными аналогами и находить своего потребителя далеко за пределами республики.
 

#Костанай #производство #предприятия

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