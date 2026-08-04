Глава государства открыл международную олимпиаду по искусственному интеллекту IOAI-2026 в Астане

Компании и Рынки

Соревнования проходят при поддержке Kaspi.kz

В Астане собрались более 500 молодых исследователей искусственного интеллекта из 106 стран мира для участия в международной олимпиаде IOAI-2026.

Олимпиада проходит под патронажем Президента Республики Казахстан и UNESCO.Соревнования организованы Федерацией спортивного программирования Казахстана. Генеральным партнёром Олимпиады выступает казахстанская технологическая компания Kaspi.kz.

Открывая IOAI-2026, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль качественного образования и поддержки талантливой молодёжи: 

«Мы придаем особое значение высококачественному образованию и всесторонней поддержке талантливых детей.

В прошлом году на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, проходившей в Пекине, студенты из Казахстана завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым наша страна по праву гордится. Оно еще раз демонстрирует огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашего молодого поколения.

Ваши знания и идеи однажды могут стать основой для прорывных решений в медицине, образовании, охране окружающей среды и многих других областях, имеющих жизненно важное значение.

Возможно, именно здесь, на этой Олимпиаде, начнут зарождаться новые идеи и проекты, призванные изменить мир к лучшему. Истинная ценность этой Олимпиады заключается не только в завоевании медалей. Прежде всего, это возможность учиться друг у друга, обмениваться идеями, заводить новые дружеские отношения и совместно искать ответы на вызовы будущего».

Для Kaspi.kz поддержка IOAI-2026 — это вклад в развитие молодых талантов и технологического будущего Казахстана.

Сооснователь и CEO Kaspi.kz Михаил Ломтадзе поблагодарил Президента за поддержку образования, молодых талантов и развития искусственного интеллекта в стране:

«Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку образования, талантливой молодёжи и развития искусственного интеллекта в Казахстане.

Для Kaspi.kz большая честь быть генеральным партнёром IOAI-2026.Искусственный интеллект уже умеет решать сложные задачи. Но главное преимущество человека — его ценности, способность выбирать действительно важные задачи и отвечать за то, что он создаёт.

Kaspi.kz создан здесь, в Казахстане, командой, которая верит, что технологии мирового уровня можно создавать в любой точке мира. Вам не обязательно родиться в Кремниевой долине, чтобы создать продукт, которым будут пользоваться миллионы. 

Мой совет участникам Олимпиады: оставайтесь любознательными и скромными, никогда не переставайте учиться и создавайте технологии, которые делают жизнь людей лучше. Миру нужен не только более мощный искусственный интеллект, но и ответственные люди, которые будут использовать его во благо».

Проведение IOAI-2026 в Астане подтверждает, что Казахстан становится заметной частью мирового технологического сообщества и местом, где появляются сильные инженеры, исследователи и будущие создатели глобальных технологий.

Казахстанская команда входит в число сильнейших в мире. В прошлом году на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине представители страны завоевали семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

В течение недели участников ждут не только соревнования, но и насыщенная программа знакомства с Казахстаном. Они посетят главные достопримечательности Астаны, познакомятся с культурой и традициями страны, примут участие в спортивных турнирах, тематическом шоу в стиле StarWars и побывают на фестивале ComicConAstana.

Награждение победителей и церемония закрытия международной Олимпиады по искусственному интеллекту IOAI-2026 пройдут в Астане 7 августа.

#Астана #ИИ #Kaspi.kz

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