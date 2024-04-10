«Маловразумительные рассказы»: политолог о деле Бишимбаева

Директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев поразмышлял о том, как проходят судебные заседания по громкому делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которыми внимательно следит вся страна, сообщает Kazpravda.kz
«Нелегко слушать Бишимбаева. Особенно, его маловразумительные рассказы о неадекватности Салтанат, об абьюзе с ее стороны, о том, как ему анонимы скидывали порнографическое видео с участницей, похожей на его жену, о том как она наносила ему побои, о том, как сравнивала его с другими мужчинами. Он действительно ожидает, что в какой-то момент присяжные должны воскликнуть «Ну за такое реально убивать нужно»?, – отметил он.
По словам политолога, самое отвратительное, что всем этим словам нет ни одного подтверждения.
«Нет ни свидетельских показаний, ни фиксации полученных им побоев, ни одного сообщения в мессенджере. Нет и подтверждения того, что она сама неоднократно падала и получала травмы. Но есть видео, где он избивает ее руками и ногами и таскает за волосы. Как у Жеглова, когда «пистолет перевесит все остальные улики», – заключил спикер.