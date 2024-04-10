«Маловразумительные рассказы»: политолог о деле Бишимбаева

Директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев поразмышлял о том, как проходят судебные заседания по громкому делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которыми внимательно следит вся страна, сообщает Kazpravda.kz

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«Нелегко слушать Бишимбаева. Особенно, его маловразумительные рассказы о неадекватности Салтанат, об абьюзе с ее стороны, о том, как ему анонимы скидывали порнографическое видео с участницей, похожей на его жену, о том как она наносила ему побои, о том, как сравнивала его с другими мужчинами. Он действительно ожидает, что в какой-то момент присяжные должны воскликнуть «Ну за такое реально убивать нужно»?, – отметил он.

По словам политолога, самое отвратительное, что всем этим словам нет ни одного подтверждения.