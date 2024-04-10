«Маловразумительные рассказы»: политолог о деле Бишимбаева

Мнения
103
Дана Аменова
Корреспондент

Директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев поразмышлял о том, как проходят судебные заседания по громкому делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которыми внимательно следит вся страна, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ortcom.kz

«Нелегко слушать Бишимбаева. Особенно, его маловразумительные рассказы о неадекватности Салтанат, об абьюзе с ее стороны, о том, как ему анонимы скидывали порнографическое видео с участницей, похожей на его жену, о том как она наносила ему побои, о том, как сравнивала его с другими мужчинами. Он действительно ожидает, что в какой-то момент присяжные должны воскликнуть «Ну за такое реально убивать нужно»?, – отметил он.

По словам политолога, самое отвратительное, что всем этим словам нет ни одного подтверждения.

«Нет ни свидетельских показаний, ни фиксации полученных им побоев, ни одного сообщения в мессенджере. Нет и подтверждения того, что она сама неоднократно падала и получала травмы. Но есть видео, где он избивает ее руками и ногами и таскает за волосы. Как у Жеглова, когда «пистолет перевесит все остальные улики», – заключил спикер.

#суд #Бишимбаев #политолог #Нукенова

Популярное

Все
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Как государство поддерживает молодых ученых
В центре Европы звучат казахские песни
Как потушить «биологический пожар»?
Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьных столовых мизерные порции
ЛПХ необходим официальный статус
Фильтруйте продающих фильтры
Газ для Костаная придет из Актобе
С избранного акима – спрос двойной
Прометей казахстанской науки
Эвакуироваться до прихода большой воды начали жители поселка Заречного в Петропавловске
Западноказахстанцы ждут вторую волну паводка
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
«Питьевая чаша» столицы наполнена до краев
Мирный подвиг становится нормой
Жители трех сел области Абай отправили гуманитарную помощь в Аягоз
Карагандинцы спешат на помощь
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Куда девать воду Сорбулака?
Остановить беду любой ценой
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

На помощь пришли спасатели из Мангистау
Коммуникация власти с населением очень важна
Нельзя делать хайп на беде земляков
Объединить усилия и не допустить человеческих жертв

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]